Стоматолог раскрыл рекламные уловки вокруг "чудодейственных" зубных паст

Цена тюбика не особо влияет на его качество

Опытный стоматолог Алексей Антипенко рассказал о маркетинговых ходах, которые используют производители зубных паст для того, чтобы втюхать россиянам дорогостоящие средства для очистки полости рта.

Специалист утверждает, что зубная паста не способна избавить человека от кариеса или укрепить его десны, как о том вещают в рекламных постах, пишет издание "Ридус".

Более того, разрекламированные специализированные пасты действуют примерно также, как и обычные недорогие средства из ближайшей лавки.

Единственное, чем действительно может помочь паста (помимо обычного очищения полости рта) – это снизить чувствительность зубов, передает слова специалиста "МИР24".

Ольга ФЕДОРОВА

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