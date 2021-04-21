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Тыкву нельзя назвать самым неприхотливым растением. Для того
чтобы добиться хорошего урожая, нужно тщательно позаботиться о рассаде.
Температура
При выращивании рассады тыквы дома нужно обеспечить правильный температурный режим. Так, пока ростки еще не появились, температура в помещении в дневное время должна держаться на уровне +18-25 градусов. Для ночного периода этот показатель должен составлять +16-18 градусов.
Когда на домашней грядке появятся первые ростки, температура днем должна находиться в диапазоне от +16 до 18 градусов. Ночью – от +12 до 14.
Если температура будет выше, велика вероятность, что расточки сильно вытянутся, а это негативно повлияет на дальнейший рост растения.
Полив
В этом вопросе нужно придерживаться принципа умеренности. Нельзя допускать, чтобы вода застаивалась, а земля постоянно была влажной. Поливать рассаду следует регулярно, но небольшим количеством воды.
Переезд на постоянную грядку
Знаком, что будущая тыква готова к переезду, будет появление двух настоящих листочков. Листья должны быть ярко-зеленого цвета. Кстати, что касается подкормки, ее можно произвести через 10 дней после появления первых ростков.
Высадка овоща
Тыкву можно пересаживать на грядку, когда температура земли достигнет +15 градусов. При этом рассаду нельзя высаживать в почве, где до этого росли кабачки или огурцы. Лунки нужно делать по одной на полтора квадратных метра. Перед посадкой будущих тыкв углубления следует хорошенько удобрить и полить. После этого в лунке нужно разместить рассаду, присыпать землей и еще раз обильно полить.
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