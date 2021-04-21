В Москве на несогласованную акцию пришли чуть больше трех тысяч человек

В Москве на несогласованную акцию пришли чуть больше трех тысяч человек
Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда/АГН Москва
Митинг в столице в поддержку скандального блогера, очевидно, провалился

Несколько дней назад соратники Алексея Навального из ФБК (признано иноагентом в РФ – прим. ред) заявили о проведении акции протеста, которую они не согласовывали с властями, в столице 21 апреля. Они не стали ждать, пока в Сети полмиллиона человек выскажется о желании поддержать осужденного по делу "Ив Роше", как собирались. В итоге, в час X пришло не 500 тыс граждан, а до смешного малое количество людей.

Специальный сервис Mob Counter в "Твиттер" насчитал на несогласованном митинге в столице к 19:30 всего 3200 человек на улицах центра города. Спустя полчаса число возросло несильно – было 5100 человек. Судя по всему, акция с треском провалилась. 

Полиция, как пишет РИА "Новости", просит участников несогласованной акции разойтись. Об ответственности за участие в подобных митингах ранее напоминало и МВД РФ, и Генпрокуратура. 

Навальный отбывает наказание в ИК №2 во Владимирской области. В феврале суд заменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, согласившись со ФСИН, что он не отмечался вовремя в инспекции. 

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Мишка
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