В Санкт-Петербурге задержали главу штаба Навального

Мужчина по мобильнику руководил несогласованной акцией

В Северной столице полицейские взяли под стражу координатора местного штаба Алексея Навального Дениса Кабакова. Мужчина, который надел жилет с надписью "пресса", был с документами телеканала "Дождь".

Как сообщил РИА "Новости" источник в МВД по Санкт-Петербургу, Кабаков предъявил удостоверение сотрудника ТК "Дождь". Однако у правоохранителей оказались доказательства того, что глава штаба блогера по сотовому указывал протестующим, по каким маршрутам на незаконном митинге идти.

Российское МВД ранее обращалось к гражданам с призывом не приходить на несогласованные акции. Ведомство на фоне призывов сторонников Навального выходить на незаконные митинги предупреждало, что не допустит агрессию и любые провокации. Об ответственности за участие в протестах напоминала и Генпрокуратура.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указывал на меры, которые могут принять правоохранители, а также на то, что источники призывов к провокациям исходят из других стран. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, понадеялась, что россияне не станут нарушать закон, а также осознают важность существующих мер по борьбе с коронавирусом.