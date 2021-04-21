Россияне смогут наблюдать цитаты Путина из послания Федеральному собранию на медиафасадах два дня

Всего цитаты президента на наружных носителей потенциально увидят 75 млн раз

Одна из самых крупных сетей цифровых медиафасадов в РФ, которая принадлежит медиахолдингу MAER, показала 21 апреля на уличных экранах наиболее важные цитаты президента РФ Владимира Путин из послания Федерльному собранию. Произошло это по инициативе Народного фронта.

"Уже стало доброй традицией у Общероссийского Народного Фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию – транслировать ключевые тезисы послания Президента РФ на крупнейших медиаповерхностях нашей страны",

– заявил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Артем Бичаев.

Он добавил, что партнеры протянули руку помощи организации и совместно им удалось во второй раз показать важнейшие тезисы главы РФ на экранах. Бичаев подчеркнул, что это крайне нужно, ведь с каждым годом речь президента носит все более социальный характер. Поэтому задача Народного фронта, чтобы как можно больше россиян смогли увидеть и воспользоваться возможностями, предоставляемыми Путиным.

Граждане могли наблюдать за цитатами лидера в виде новостной видеоленты на цифровых экранах не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда, Тюмени, Новосибирска, Челябинска и других городов. В столице также шла трансляция на цифровых суперсайтах, которые находятся на автомагистралях, в том числе на МКАД.

Генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор подчеркнул, что трансляция цитат Путина прошла без проблем. Их будут показывать россиянам 21 и 22 апреля. В итоге ознакомиться с фрагментами речи президента смогут более 10 млн граждан.

"Рекламные технологии, которыми обладает наш медиахолдинг, позволяют транслировать события онлайн и выводить изображение на медиафасады в ключевых городах России",

– отметил Майор, добавив, что до людей пытались донести программные заявления Путина, которые отражаются на нашей жизни.

Всего цитаты президента на наружных носителей потенциально увидят 75 млн раз.

В прошлом году трансляция послания Путина показала высокую вовлеченность людей. В регионах местное ТВ даже снимало ролики на фоне медиафасадов, также проводились опросы. Фотографии с цитатами президента РФ появлялись в соцсетях, западных и отечественных СМИ.