"Майские" праздники подумывают продлить

"Майские" праздники подумывают продлить
Фото: Sergey Sobyanin/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
Точного решения еще не принято

Россиянам могут добавить выходные дни. Вопрос об этом обсуждают в Министерстве труда и социальной защиты.

Однако ничего конкретного пока не решили. "Есть предложения", но их пока только рассматривают, уточнил в беседе с корреспондентом РИА "Новости" глава Минтуда Антон Котяков.

В этом году отдохнуть на праздники в последнем весеннем месяце удастся меньше, чем прежде. Лишь три нерабочих дня – с 1 по 3 мая – придутся на День весны и труда, и столько же  на День Победы: с 8-го по 10-е число, отмечает URA.RU

Недавно жителям нашей страны напомнили о дополнительных выходных в мае. Первые две рабочие недели в этом месяце окажутся короткими в связи с Праздником весны и труда, а также Днем Победы.

Ранее в Кремле допустили введение новых майских выходных. Однако тогда ничего не было известно о подготовке такого решения.

До этого высказывались предложения сделать нерабочими дни между праздниками в мае. И говорили, что для этого можно уменьшить новогодние каникулы.

Полина ДОРОЖКИНА

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Депутаты себе продлят, чтоб отдохнуть на мальдивах. Остальным моожно не дергаться.
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