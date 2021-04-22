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Россиянам могут добавить выходные дни. Вопрос об этом обсуждают в Министерстве труда и социальной защиты.
Однако ничего конкретного пока не решили. "Есть предложения", но их пока только рассматривают, уточнил в беседе с корреспондентом РИА "Новости" глава Минтуда Антон Котяков.
В этом году отдохнуть на праздники в последнем весеннем месяце удастся меньше, чем прежде. Лишь три нерабочих дня – с 1 по 3 мая – придутся на День весны и труда, и столько же на День Победы: с 8-го по 10-е число, отмечает URA.RU.
Недавно жителям нашей страны напомнили о дополнительных выходных в мае. Первые две рабочие недели в этом месяце окажутся короткими в связи с Праздником весны и труда, а также Днем Победы.
Ранее в Кремле допустили введение новых майских выходных. Однако тогда ничего не было известно о подготовке такого решения.
До этого высказывались предложения сделать нерабочими дни между праздниками в мае. И говорили, что для этого можно уменьшить новогодние каникулы.
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