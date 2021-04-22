До одного из важнейших православных праздников осталось чуть больше недели

Хозяйки уже закупают продукты, чтобы приготовить угощения, которые принято ставииь на стол в этот день. В каждом из этих пасхальных блюд заключен особый смысл.

Что символизируют пасхальные блюда

1. Главным на этом празднике является кулич - круглый или овальный пасхальный хлеб из дрожжевого теста. Его принято печь цилиндрической формы. Обычай пошел с тех времен, когда в церквях на Пасху раздавали народу приготовленный на закваске артос.

Кулич символизирует присутствие во время праздничного застолья Иисуса Христа. Пострадавший за людей, он стал для них хлебом жизни.

Форма в виде цилиндра напоминает саван Иисуса Христа, в который его завернули, когда сняли с креста. Также он похож на храм с куполом, ведь сверху, как правило, изображается крест.

2. Вторым важным атрибутом застолья считаются крашеные яйца. Обычай дарить их и подавать на стол берет начало с того дня, как Мария Магдалина, придя в Рим, оказалась во дворце императора и рассказала ему о воскрешении Христа. Так как нужно было приносить туда дары, а она жила очень бедно, то вручила правителю куриное яйцо.

Император не поверил в ее слова, сказав, что воскреснуть так же невозможно, как этому яйцу стать красным. Но это произошло – дар Марии окрасился в алый цвет.

Яйцо символизирует гроб (смерть Иисуса) и жизнь "воскрешение Христа). Красного цвета оно означает Воскресение Христово.

3. Еще одно блюдо, которое готовится на этот правздник, – творожная пасха. Ее форма указывает на Голгофу и гроб, в котором воскрес Иисус Христос.

Также считается, что вид этого угощения напоминает о царстве небесном и означает пасхальное веселье и сладости жизни в раю.

Ранее "Утро.ру" опубликовало несколько рецептов приготовления главного блюда к Пасхе. В одном из них говорится, как испечь ароматный и яркий кулич с цукатами.