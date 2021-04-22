Собянин рассказал про месячник благоустройства в Москве

Собянин рассказал про месячник благоустройства в Москве
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
На генеральной уборке города заняты тысячи работников столичного ЖКХ

В Москве проходит традиционный весенний месячник благоустройства. Коммунальные службы отмывают от зимней грязи и копоти дороги и тротуары, фасады зданий и памятники, ремонтируют детские и спортивные площадки, красят лавочки – словом, делают все, чтобы столица отметила Пасху и День Победы во всей красе.

"Майские праздники Москва встретит как всегда чистой, опрятной и уютной",

написал в своем блоге мэр Сергей Собянин, сопроводив сообщение подробным фоторепортажем.

Генеральная уборка стартовала в столице 1 апреля. Первым делом дорожные службы как следует промывают автодороги, тротуары, тоннели и мосты специальным шампунем. Он не содержит кислот и щелочей, поэтому абсолютно безопасен для окружающей среды, но при этом эффективно устраняет остатки бензина и мазута, которые не смываются простой водой.

Да и спецсредством за один раз загрязнения с асфальта не ликвидировать. Поэтому такой "душ" дорогам устраивают четырежды. Три раза в апреле их уже помыли, до мая помоют еще один раз.

Особым составом моют и здания, в первую очередь, те, которые расположены на центральных улицах и вылетных магистралях. Многие из них украшены барельефами и другими элементами, поэтому к их очистке привлекают квалифицированных специалистов.  

Фото: Мобильный репортер /АГН Москва

Традиционно по весне Москва приводит в порядок памятники. Их не только моют, но и тщательно осматривают: не появились ли трещины, сколы, ржавчина. Скульптурные композиции с большим количеством мелких деталей очищают вручную с помощью мягких кистей. К настоящему моменты городские хозяйственные службы уже промыли после зимы Триумфальную арку, монумент Победы на Поклонной горе, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте, монумент "Покорителям космоса" возле метро "ВДНХ" и др.

Одновременно готовят к теплому сезону фонтаны. Их в Москве более 600 – это и обычные фонтаны, и так называемые "сухие", и плавающие, и музыкальные, и светодинамические. После расконсервации их почистили, проверили форсунки, фильтры, подсветку. Сейчас все они готовы к работе.

Фото: Игорь Иванко /АГН Москва

Во дворах тоже кипит работа: коммунальные службы проверяют спортивные и игровые сооружения, моют их, ремонтируют, красят, разбивают цветники и клумбы.

В жилых домах, помимо ремонта цоколей и фасадов, ремонтируют входные двери, крыльца, козырьки над подъездами, лестницы и перила. Приводят в порядок системы наружного водоотвода, освещение.

Кроме того, начинаются работы по озеленению: в этом сезоне в Москве планируется высадить свыше 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников.

Генеральная уборка в Москве проходит до 30 апреля. Москвичи тоже могут в ней поучаствовать: 24 апреля состоится общегородской субботник.

Николай ВИКТОРОВ

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