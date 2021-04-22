Возбуждено дело о государственной измене

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, который занимался передачей сведений о деятельности Черноморского флота Украине. Об этом стало известно сегодня, 22 апреля.

По информации источника, гражданин России целенаправленно собирал информацию, составляющую государственную тайну, для последующей передачи украинским спецслужбам.

Отмечается, что задержанный передавал сведения в Главное управление разведки Минобороны Украины. Речь идет о деятельности Черноморского флота, составляющей государственную тайну.

В ФСБ также сообщили, что утечка информации могла навредить российской обороноспособности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены (статья 275 УК РФ), сообщает РИА "Новости". Позднее в Сети появились кадры с задержанием россиянина.

По информации телеграм-канала "Крыминформ", фигуранта заключили под стражу на два месяца.

Напомним, несколькими днями ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Санкт-Петербурге сотрудника Генконсульства Украины Александра Сосонюка. Известно, что украинский дипломат занимался сбором информации о жителях Незалежной, имеющих либо гражданство РФ, либо родственников на территории России.

Позднее в Министерстве иностранных дел сообщили, комментируя недовольство официального Киева высылкой Сосонюка, что задержанный дипломат собирал информацию о частных лицах для украинских властей, которые готовили политические репрессии против своего же населения, имеющего гражданство РФ.



