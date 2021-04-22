ФСБ задержала в Крыму пособника украинской разведки

ФСБ задержала в Крыму пособника украинской разведки
Фото:Russian FSB press service/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Возбуждено дело о государственной измене

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, который занимался передачей сведений о деятельности Черноморского флота Украине. Об этом стало известно сегодня, 22 апреля.

По информации источника, гражданин России целенаправленно собирал информацию, составляющую государственную тайну, для последующей передачи украинским спецслужбам.

Отмечается, что задержанный передавал сведения в Главное управление разведки Минобороны Украины. Речь идет о деятельности Черноморского флота, составляющей государственную тайну. 

В ФСБ также сообщили, что утечка информации могла навредить российской обороноспособности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены (статья 275 УК РФ), сообщает РИА "Новости". Позднее в Сети появились кадры с задержанием россиянина.

По информации телеграм-канала "Крыминформ", фигуранта заключили под стражу на два месяца.

Напомним, несколькими днями ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Санкт-Петербурге сотрудника Генконсульства Украины Александра Сосонюка. Известно, что украинский дипломат занимался сбором информации о жителях Незалежной, имеющих либо гражданство РФ, либо родственников на территории России.

Позднее в Министерстве иностранных дел сообщили, комментируя недовольство официального Киева высылкой Сосонюка, что задержанный дипломат собирал информацию о частных лицах для украинских властей, которые готовили политические репрессии против своего же населения, имеющего гражданство РФ.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Предатели России
Пожаловаться Ответить
Да уж... Предательство в крови кацапов. Ленин был шпионом германской разведки и развалил могучую российскую империю, Сталин с Гитлером парады проводил за что и получил пиндюлину на 26 млн жизней россиян при 3 млн немецких. Путин же был завербован германской разведкой когда работал в Германии на должности зав клубом. Клички присвоенные ему в Германии - Окурок и Бледная Моль. За 20 лет Путин довел Россию до нищенского состояния, развалил экономику и оборону страны. Над ВВП России в 1.64 трлн и <цензура> бюджетом в 48 млрд долларов смеются все страны мира. Его выгнали из Большой Семерки за
Гость198005
Пожаловаться Ответить
Звиздаболка-балаболка
Главная задача украинского клоуна-президента Зеленского, натравливаемого из США и Евросоюза на Путинскую россию-это расшерудить палкой русского медведя, довести Путина до белого каления, обгадить Путина, устроить провокации и спрятаться в кусты…
От медведя не спрятаться
Звиздаболка-балаболка
Пожаловаться Ответить
Главная задача украинского клоуна-президента Зеленского, натравливаемого из США и Евросоюза на Путинскую россию-это расшерудить палкой русского медведя, довести Путина до белого каления, обгадить Путина, устроить провокации и спрятаться в кусты…
1
новости партнеров

На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина

Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"

Как Крым поможет Японии "вернуть" Курилы - экс-премьер Хатояма

В Токио призвали снять антироссийские санкции из-за российского полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей