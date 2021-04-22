Лайфхак следует использовать раз в две-три недели

Рано или поздно на сантехнике образуется неприятный на вид налет. Избавляться от него приходится с использованием целого набора инструментов и вредных средств, которые крайне негативно влияют не только на поверхность изделий, но и на кожу рук. Однако есть способ продлить чистоту в ванной, причем достаточно доступным способом.

Вам понадобится обычное подсолнечное масло. Именно это средство поможет сантехнике сохранить блеск и чистоту надолго. Важное замечание: перед использованием нужно как следует отмыть раковину, унитаз и ванную от налета, поскольку от уже возникшего загрязнения оно не спасает.

Как использовать масло для борьбы с налетом на сантехнике

Возьмите любое подсолнечное масло. Неважно, к какому ценовому сегменту оно относится.

Залейте сливное отверстие 50-100 миллилитрами масла.

Если речь идет о раковине, то обмокните тканевую салфетку в этом продукте и тщательно натрите поверхность изделия. Затем вам останется только отполировать раковину.

Преимущества данного метода

Подсолнечное масло выполняет функции силикона. Благодаря этому загрязнения разного характера не будут скапливаться на поверхности.

Кроме того, масло благотворно влияет на внутреннюю поверхность труб. Это не дает сифону изнутри обрастать известковым налетом. Таким образом, вам попросту не потребуются услуги сантехника.

Рекомендуется прибегать к этому методу раз в две-три недели.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как еще можно очистить сантехнику от известкового налета.