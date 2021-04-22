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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Сегодня, 22 апреля, у него состоится встреча с Владимиром Путиным, на которой президенты обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии.
О прибытии белорусского президента сообщила пресс-служба Лукашенко.
По данным Кремля, переговоры должны начаться в 17:00 по Мск. Однако как долго они могут продлиться – неизвестно. Дмитрий Песков сообщил, что повестка встречи довольно обширная, из-за чего беседа рискует растянуться до позднего вечера.
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