Участники несогласованных акций в аппарат омбудсмена не обращались – Москалькова

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Аппарат уполномоченного по правам человека не получил ни одного обращения по поводу несанкционированных акций 21 апреля. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Накануне оппозиция устроила в разных регионах РФ протестные акции. В общей сложности, по данным ГУ МВД, на улицы 29 городов вышли примерно 14,4 тысячи человек. В Москве участников было около 6 тысяч, из них почти два десятка человек были задержаны.
По словам Москальковой, аппарат мониторил ситуацию всю ночь, с вечера среды до 8 утра четверга, поддерживая постоянную связь с омбудсменами в регионах. Ни одного обращения в аппарат не поступило, передает РИА "Новости".
Ранее столичный омбудсмен Татьяна Потяева также сообщила о том, что никаких обращений к уполномоченному по правам человека в Москве по поводу вчерашних акций не было.
Эксперты отметили малый масштаб прошедшего накануне мероприятия, которое оппозиция анонсировала как "всероссийскую акцию протеста". Причину этого объяснила политолог Оксана Гаман-Голутвина.
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