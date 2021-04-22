В Латвии разгорелся скандал из-за неверного перевода на русский язык

В Латвии разгорелся скандал из-за неверного перевода на русский язык
Фото: Gregor Macak Martin/CTK/ www.globallookpress.com
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Местным жителям подсунули листовки с неправильной рекламой вакцинации против СOVID-19

Агентство Nord DDB Riga распространило в Латвии социальную рекламу, направленную на популяризацию прививок против коронавируса в стране. Так, в общественных местах появились плакаты с местным футболистом Каспаром Горкшу и подписью "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой". 

Реакция русскоязычных латвийцев была весьма спорной. Кто-то даже подумал, что таким образом местные власти выгоняют их "домой". Однако позднее выяснилось, что агентство развесило плакаты с некорректным переводом. 

В итоге авторы исправили фразу. Смысл высказывания сводился к тому, что вакцинация в Латвии необходима, если кто-то желает "приехать в гости к бабушке и дедушке".

Представители агентства также извинились за инцидент, пообещав исправить ситуацию с переводом. К настоящему моменту, отметили представители организации, все материалы с некорректным переводом уже исправлены.

"Мы приносим личные извинения Горкшу, который, бескорыстно согласившись принять участие в призыве к вакцинации, явно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом. Все материалы уже исправлены", – приводит издание RUS TVNET заявление представителей рекламного агентства.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии выдвинуло протест военному атташе российского посольства в стране Руслана Ушакова. Согласно заявлению источника, госслужащий решил нарушить противоэпидемические меры, принятые Ригой в связи с распространением коронавирусной инфекции. В конце марта Ушаков организовал вечеринку в частном доме, позвав примерно десять человек.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

крым наш
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без слёз на фото не посмотришь
Гость212974
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Ага, выгоняют)))
Смысл получился такой: вакцинируйся и на кладбище все встретитесь)))
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