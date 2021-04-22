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Агентство Nord DDB Riga распространило в Латвии социальную рекламу, направленную на популяризацию прививок против коронавируса в стране. Так, в общественных местах появились плакаты с местным футболистом Каспаром Горкшу и подписью "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой".
Реакция русскоязычных латвийцев была весьма спорной. Кто-то даже подумал, что таким образом местные власти выгоняют их "домой". Однако позднее выяснилось, что агентство развесило плакаты с некорректным переводом.
В итоге авторы исправили фразу. Смысл высказывания сводился к тому, что вакцинация в Латвии необходима, если кто-то желает "приехать в гости к бабушке и дедушке".
Представители агентства также извинились за инцидент, пообещав исправить ситуацию с переводом. К настоящему моменту, отметили представители организации, все материалы с некорректным переводом уже исправлены.
"Мы приносим личные извинения Горкшу, который, бескорыстно согласившись принять участие в призыве к вакцинации, явно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом. Все материалы уже исправлены", – приводит издание RUS TVNET заявление представителей рекламного агентства.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии выдвинуло протест военному атташе российского посольства в стране Руслана Ушакова. Согласно заявлению источника, госслужащий решил нарушить противоэпидемические меры, принятые Ригой в связи с распространением коронавирусной инфекции. В конце марта Ушаков организовал вечеринку в частном доме, позвав примерно десять человек.
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