Местным жителям подсунули листовки с неправильной рекламой вакцинации против СOVID-19

Агентство Nord DDB Riga распространило в Латвии социальную рекламу, направленную на популяризацию прививок против коронавируса в стране. Так, в общественных местах появились плакаты с местным футболистом Каспаром Горкшу и подписью "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой".

Реакция русскоязычных латвийцев была весьма спорной. Кто-то даже подумал, что таким образом местные власти выгоняют их "домой". Однако позднее выяснилось, что агентство развесило плакаты с некорректным переводом.

В итоге авторы исправили фразу. Смысл высказывания сводился к тому, что вакцинация в Латвии необходима, если кто-то желает "приехать в гости к бабушке и дедушке".

Представители агентства также извинились за инцидент, пообещав исправить ситуацию с переводом. К настоящему моменту, отметили представители организации, все материалы с некорректным переводом уже исправлены.

"Мы приносим личные извинения Горкшу, который, бескорыстно согласившись принять участие в призыве к вакцинации, явно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом. Все материалы уже исправлены", – приводит издание RUS TVNET заявление представителей рекламного агентства.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии выдвинуло протест военному атташе российского посольства в стране Руслана Ушакова. Согласно заявлению источника, госслужащий решил нарушить противоэпидемические меры, принятые Ригой в связи с распространением коронавирусной инфекции. В конце марта Ушаков организовал вечеринку в частном доме, позвав примерно десять человек.