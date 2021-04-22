Влажность не причинит беспокойства людям, страдающим от цветения

В Московском регионе концентрация пыльцы в воздухе снизилась. Это подтверждают данные пыльцевого мониторинга.

Некоторые деревья – клен, ольха, вяз, ива – по-прежнему распростаняют пыльцу. Однако заметно слабее, чем прежде.

Теперь в воздухе столицы и по области находится больше пыльцы с берез, пишет РИАМО со ссылкой на Allergotop. В целом концентрация пыльцы упала с высокой до средней. Теперь аллергикам станет легче. Да и влажность воздуха в Москве и области не причинит им беспокойства, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее подмосковная врач дала советы, как защититься от аллергии на пыльцу. Нужно следовать четырем важным правилам.