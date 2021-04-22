Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Шквалистый ветер с сильным ливнем и грозой надвигается на российскую столицу. Об этом заявили специалиста из Центра погода "Фобос".
Так, в предстоящую пятницу в Москве ожидается выпадение до 17 миллиметров осадков, что превышает треть месячной нормы, отмечает МИР 24.
К вечеру же, передают синоптики, скорость ветра перевалит за 20 метров в секунду, что уже сопоставимо со штормом.
Специалисты "Фобоса" порекомендовали жителям российской столицей переждать непогоду дома, а также отказаться от передвижения по городу на личном транспорте.
Ранее синоптики заявили, что во время майских праздников в РФ ожидается крайне переменчивая погода, которая явно не будет располагать к шашлыкам.
Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"
Повестка очередного заседания лидеров альянса обошлась без сюрпризов