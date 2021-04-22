На Украине оценили силовой сценарий подачи в Крым днепровской воды

У Киева насчитали перевес по количеству солдат, готовых встать под ружье

Россия не сможет даже силой заставить Украину пустить воду в Крым. Об этом заявил вице-премьер Незалежной, курирующий вопросы так называемых оккупированных территорий, Алексей Резников.

Причина такой уверенности проста: по оценке украинского министра, Москве не хватит контингента Вооруженных сил, чтобы атаковать Незалежную. Поскольку мало будет захватить только Херсон: чтобы наполнить Северо-Крымский канал, России придется сначала завоевать пол-Украины.

Для такой операции РФ потребуется "оголить" другие рубежи, перебросив войска. Киеву в этом отношении проще: в его распоряжении 250 тысяч служащих ВСУ, еще 50 тысяч нацгвардейцев, еще 460 тысяч граждан, имеющих опыт реальных боевых действий, да еще миллионы добровольцев, которые готовы встать под ружье, рассказал чиновник.

Но если Москва все-таки пойдет на силовой сценарий, ей это дорого обойдется, пригрозил Резников.

"Им придется пролить кровь российских солдат",

– приводит мнение вице-премьера "Украинская правда". При этом мирное урегулирование вопроса он не рассматривает в принципе.

Украина перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу после решения жителей полуострова воссоединиться с Россией. В прошлом году проблемы с водоснабжением Крыма встали особенно остро. Несмотря на предпринимаемые местными и федеральными властями усилия, велика вероятность дефицита воды и нынешним летом.

Ранее Минобороны опубликовало видео, демонстрирующее российские войска, находящиеся сейчас в Крыму.