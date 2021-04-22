Госдума приняла закон о социальной рекламе в интернете

Доля таких материалов установлена в размере 5%

Депутаты Госдумы одобрили в финальном, третьем, чтении проект закона, который отрегулирует вопросы, связанные с размещением соцрекламы в Сети.



Данный документ подразумевает введение обязательной квоты в размере 5% на публикацию таких рекламных материалов в интернете. Такие же правила уже работают для рекламы на баннерах и по ТВ.

Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, официально соответствующие нормы уже охватывают и интернет-пространство. Однако на практике требования законодательства не выполняются из-за трудностей в измерении доли рекламы в Сети.

Принятый документ вводит механизмы квотирования на все ресурсы. В частности, он распространит свое действие на "Яндекс", "Рамблер", "Гугл" и "Фейсбук", пишет ТАСС.

Законопроект предполагает создание системы контроля за интернет-площадками. Также будет создан единый оператор размещения рекламы. Данная компания будет публиковать на площадках соцконтент в рамках пятипроцентной квоты. Также оператора обяжут на ежегодной основе предоставлять отчет о размещении социальных рекламных материалов.

Требования будут распространены на хозяев информресурсов, которые публикуют рекламные материалы, ориентированные на российских пользователей. Ежедневная аудитория таких площадок должна быть более 100 тысяч человек. Для сайтов СМИ предусмотрены исключения.