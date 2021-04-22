Москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам

Жителю столицы всего лишь нужно иметь полную учетную запись на сайте mos.ru

За последний год 2,3 млн жителей Москвы познали все удобство пользования электронной медицинской картой на сайте mos.ru. Благодаря свободному доступу к ЭМК можно тщательно следить за своим здоровьем, меньше тратить время на походы в поликлинику, а заодно получить альтернативное мнение врача. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник отметил, что ЭМК делает доступными медицинские анализы в любое время. В этой системе москвич может ознакомиться с протоколами осмотра у доктора, узнать результаты анализов или исследований, посмотреть данные о прививках, вызовах скорой помощи, рецепты, больничные листы, выписные эпикризы из стационара.

Более того, в карту можно добавить данные из другой клиники, указать другую информацию о своем здоровье или здоровье родных, а также есть возможность вести дневник здоровья.

До недавнего времени горожанам, чтобы получить доступ к ЭМК, приходилось проходить процедуру авторизации, которая могла длиться несколько дней. Однако теперь же проактивно открыт доступ к ЭМК для всех жителей Москвы, у кого есть полная учетная запись на сайте mos.ru. Речь идет о 2,9 млн верифицированных гражданах. В итоге воспользоваться услугой уже сейчас могут более 40% жителей города – 5,2 млн человек.

Как указал Собянин, москвичи теперь могут просто выбрать соответствующую услугу. А тем, у кого есть дети, чтобы посмотреть карту своих наследников, нужно загрузить информацию о них в свой профиль, если ее еще там нет.

Впрочем, не у всех москвичей есть страничка на mos.ru. Получить доступ очень просто – можно сходить один раз в центр "Мои документы", либо авторизоваться через gosuslugi.ru или Сбер ID.