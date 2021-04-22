Москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам

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За последний год 2,3 млн жителей Москвы познали все удобство пользования электронной медицинской картой на сайте mos.ru. Благодаря свободному доступу к ЭМК можно тщательно следить за своим здоровьем, меньше тратить время на походы в поликлинику, а заодно получить альтернативное мнение врача. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Градоначальник отметил, что ЭМК делает доступными медицинские анализы в любое время. В этой системе москвич может ознакомиться с протоколами осмотра у доктора, узнать результаты анализов или исследований, посмотреть данные о прививках, вызовах скорой помощи, рецепты, больничные листы, выписные эпикризы из стационара.
Более того, в карту можно добавить данные из другой клиники, указать другую информацию о своем здоровье или здоровье родных, а также есть возможность вести дневник здоровья.
До недавнего времени горожанам, чтобы получить доступ к ЭМК, приходилось проходить процедуру авторизации, которая могла длиться несколько дней. Однако теперь же проактивно открыт доступ к ЭМК для всех жителей Москвы, у кого есть полная учетная запись на сайте mos.ru. Речь идет о 2,9 млн верифицированных гражданах. В итоге воспользоваться услугой уже сейчас могут более 40% жителей города – 5,2 млн человек.
Как указал Собянин, москвичи теперь могут просто выбрать соответствующую услугу. А тем, у кого есть дети, чтобы посмотреть карту своих наследников, нужно загрузить информацию о них в свой профиль, если ее еще там нет.
Впрочем, не у всех москвичей есть страничка на mos.ru. Получить доступ очень просто – можно сходить один раз в центр "Мои документы", либо авторизоваться через gosuslugi.ru или Сбер ID.
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