Злоумышленником, по версии украинской спецслужбы, оказался местный житель

Контрразведчики Незалежной отчитались о поимке "агента ФСБ". СБУ Украины заявила, что на Житомирщине нашли украинца, пожелавшего поработать на "вражескую спецслужбу".

Как говорится в заявлении ведомства Незалежной, местный житель пытался выведать хоть что-то о воинских частях. По словам представителей СБУ, в задачи "агента" входила съемка объектов, поиск данных о руководстве воинских подразделений, в том числе выставляющих их с невыгодной стороны.

Информацию "агент" передавал по отработанным электронным каналам.