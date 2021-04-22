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Контрразведчики Незалежной отчитались о поимке "агента ФСБ". СБУ Украины заявила, что на Житомирщине нашли украинца, пожелавшего поработать на "вражескую спецслужбу".
Как говорится в заявлении ведомства Незалежной, местный житель пытался выведать хоть что-то о воинских частях. По словам представителей СБУ, в задачи "агента" входила съемка объектов, поиск данных о руководстве воинских подразделений, в том числе выставляющих их с невыгодной стороны.
Информацию "агент" передавал по отработанным электронным каналам.
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