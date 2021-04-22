Украина задержала "агента ФСБ"

Злоумышленником, по версии украинской спецслужбы, оказался местный житель

Контрразведчики Незалежной отчитались о поимке "агента ФСБ". СБУ Украины заявила, что на Житомирщине нашли украинца, пожелавшего поработать на "вражескую спецслужбу". 

Как говорится в заявлении ведомства Незалежной, местный житель пытался выведать хоть что-то о воинских частях. По словам представителей СБУ, в задачи "агента" входила съемка объектов, поиск данных о руководстве воинских подразделений, в том числе выставляющих их с невыгодной стороны.

Информацию "агент" передавал по отработанным электронным каналам. 

Полина ИВАНОВА

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Повесить мразь привселюдно! Как делали с пособниками фашистов! Сегодняшний предводитель фашизма- карликовая крыса,преступник- Лилипутлер!
Гость213684
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Нет ни одной грязной истории в Мире за последние 20 лет, в которой был бы не замешан хотя бы один кацап! Не страна, а сборище преступников и голосующей за ним быдломассы... Как раковая опухоль на теле Земли!
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