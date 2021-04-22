Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Каждый дачник знает, что плодовые деревья обязательно нужно
обрезать. Если проигнорировать эту процедуру, сад может быть поражен
вредителями и различными заболеваниями. При этом важно качественно осуществить
обрезку. Так, яблоню нужно подвергать такой процедуре дважды в год. Весенняя обрезка
защитит дерево от заболеваний и обеспечит садовода ведрами сочных яблок.
Какие ветки нужно обрезать на яблоне
В первую очередь, дерево необходимо избавить от веток, которые растут в самом низу, недалеко от корней. Яблок они точно не принесут. При этом такая ветка находится в зоне риска – велика вероятность, что кто-то ее обломает, а в ранку попадет инфекция.
Также нужно освободить яблоню от перекрещивающихся ветвей. Такие ветки добавляют густоты кроне и мешают дереву плодоносить.
Разумеется, нужно срезать обломанные, корявые и больные ветки.
Также с дерева нужно убрать ветки, которые растут под острым углом к стволу или внутрь кроны. Такие отростки не приносят яблок, а только добавляют лишнюю густоту кроне и мешают проветриванию.
Избавиться нужно и от веток-дублеров. Они растут на близком расстоянии и параллельно друг другу. Их появление на стволе снижает урожайность.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти яблони от вредителей с помощью швабры. Таким способом можно избавиться от жука-долгоносика.
Президент России ждет украинского коллегу в любое удобное время
В Берлине нашли способ отогнать назойливые польские суда и неизвестные подлодки от стройки газопровода