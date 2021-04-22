Правильно выполненные действия увеличат урожай

Каждый дачник знает, что плодовые деревья обязательно нужно обрезать. Если проигнорировать эту процедуру, сад может быть поражен вредителями и различными заболеваниями. При этом важно качественно осуществить обрезку. Так, яблоню нужно подвергать такой процедуре дважды в год. Весенняя обрезка защитит дерево от заболеваний и обеспечит садовода ведрами сочных яблок.



Какие ветки нужно обрезать на яблоне

В первую очередь, дерево необходимо избавить от веток, которые растут в самом низу, недалеко от корней. Яблок они точно не принесут. При этом такая ветка находится в зоне риска – велика вероятность, что кто-то ее обломает, а в ранку попадет инфекция.

Также нужно освободить яблоню от перекрещивающихся ветвей. Такие ветки добавляют густоты кроне и мешают дереву плодоносить.

Разумеется, нужно срезать обломанные, корявые и больные ветки.

Также с дерева нужно убрать ветки, которые растут под острым углом к стволу или внутрь кроны. Такие отростки не приносят яблок, а только добавляют лишнюю густоту кроне и мешают проветриванию.

Избавиться нужно и от веток-дублеров. Они растут на близком расстоянии и параллельно друг другу. Их появление на стволе снижает урожайность.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти яблони от вредителей с помощью швабры. Таким способом можно избавиться от жука-долгоносика.