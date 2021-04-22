Весенняя обрезка яблони: как спасти дерево от болезней

Весенняя обрезка яблони: как спасти дерево от болезней
Фото: L. Lenz/blickwinkel/www.globallookpress.com
Правильно выполненные действия увеличат урожай

Каждый дачник знает, что плодовые деревья обязательно нужно обрезать. Если проигнорировать эту процедуру, сад может быть поражен вредителями и различными заболеваниями. При этом важно качественно осуществить обрезку. Так, яблоню нужно подвергать такой процедуре дважды в год. Весенняя обрезка защитит дерево от заболеваний и обеспечит садовода ведрами сочных яблок.

Какие ветки нужно обрезать на яблоне

В первую очередь, дерево необходимо избавить от веток, которые растут в самом низу, недалеко от корней. Яблок они точно не принесут. При этом такая ветка находится в зоне риска – велика вероятность, что кто-то ее обломает, а в ранку попадет инфекция.

Также нужно освободить яблоню от перекрещивающихся ветвей. Такие ветки добавляют густоты кроне и мешают дереву плодоносить.

Разумеется, нужно срезать обломанные, корявые и больные ветки.

Также с дерева нужно убрать ветки, которые растут под острым углом к стволу или внутрь кроны. Такие отростки не приносят яблок, а только добавляют лишнюю густоту кроне и мешают проветриванию.

Избавиться нужно и от веток-дублеров. Они растут на близком расстоянии и параллельно друг другу. Их появление на стволе снижает урожайность.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти яблони от вредителей с помощью швабры. Таким способом можно избавиться от жука-долгоносика.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин посоветовал Зеленскому поговорить с Донбассом и затем ехать в Москву

Президент России ждет украинского коллегу в любое удобное время

На защиту "Северного потока-2" вышли немецкие рыбаки

В Берлине нашли способ отогнать назойливые польские суда и неизвестные подлодки от стройки газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей