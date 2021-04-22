Балашиха возглавила антирейтинг по коронавирусу в Подмосковье

Всего в регионе зафиксировано 590 новых заболевших

Больше всего заболевших COVID-19 в Московской области за сутки выявлено в Балашихе – 56 новых случаев, сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Также в пятерку антирейтинга вошли Люберцы (43), Пушкино (42), Красногорск (35), Сергиево-Посадский округ (30).

Далее за ними утвердились Мытищи (27), Одинцовский округ (26), Королев (24), Клин (23), Орехово-Зуевский округ (20), Дмитровский район и Щелково (по 19), Ступино (18).

Всего в регионе за прошедшие сутки зафиксировано 590 новых заболевших граждан, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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