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Пятница встретит москвичей непогодой. 23 апреля в российской
столице и области ожидаются грозы и штормовой ветер с порывами до 17 метров в
секунду.
По данным экспертов Гидрометцентра, днем столбик термометра не поднимется выше +16ºC .
В период с 9 утра до 9 вечера действует предупреждения о "желтом" уровне опасности, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Жителей Москвы и области просят быть предельно внимательными на дорогах. Плохая видимость из-за обильных осадков может затруднить движение автомобилей по региону.
Прага жестко ответила Москве