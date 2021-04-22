Буйство непогоды выпало на последний рабочий день

Пятница встретит москвичей непогодой. 23 апреля в российской столице и области ожидаются грозы и штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду.



По данным экспертов Гидрометцентра, днем столбик термометра не поднимется выше +16ºC .

В период с 9 утра до 9 вечера действует предупреждения о "желтом" уровне опасности, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Жителей Москвы и области просят быть предельно внимательными на дорогах. Плохая видимость из-за обильных осадков может затруднить движение автомобилей по региону.