Под Ростовом заметили следы от ракет в небе - видео

Странное явление массово обсуждают в соцсетях

Огненные шары в небе над российским городом Ростовом-на Дону испугали местных жителей. Это случилось незадолго до полуночи.

В соцсетях обсуждают странное явление. Одни рассмотрели огненные шары, другие – подозрительное свечение.

"Было две вспышки и мигание огней, как у самолета", – поделилась впечатлениями подписчица паблика "Ростов Главный".

Нашлись и такие, кому показалось, что произошла авиакатастрофа: "Что-то горело и рассыпалось на части", "Огни разошлись вдоль горизонтальной линии длилось это несколько секунд, потом погасло. Было ощущение что что-то взорвалось, но без звука". Фантазеры и те, кто верит в инопланетян приняли увиденное за НЛО.

Более продвинутые авторитетно заявили, что "военные поймут, для остальных астероид". И напомнили о проходящих в регионе армейских учениях.

В действительности, был всего лишь "отстрел тепловых ловушек". Об этом сообщил в телегам-канале военкор Александр Коц.

На юге России проходили военные учения. Самолеты и вертолеты поднимались в небо и днем, и ночью, отмечает "Пятый канал".

Полина ДОРОЖКИНА

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