Все, что быстро начало расти, может высохнуть напрочь

Климат на Земле стал быстро меняться, все чаще в природе случаются нетипичные явления. Не стал исключением и нынешний год. Поэтому огородникам и садоводам важно знать, как спасти будущий урожай от погодной аномалии 2021.

"Ударом жары" назвал происходящее в последние годы один из агрономов. По его словам, на грядках все, что будет посажено, очень быстро подрастет. Однако может высохнуть, несмотря на обещаемые синоптиками дожди.

В такую погоду одним из главных врагов растений является фитофтора. Болезни посыпятся на огородные и садовые культуры как из рога изобилия. Вспыхнет фитофтороз, ляжет мучнистая роса, нагрянут виноградные и другие недуги.

Чтобы избежать вредного воздействия и защитить овощи, фрукты, зелень, нужно как следует подготовиться.

Как спасти будущий урожай от последствий погодной аномалии 2021 года

Уже в самое ближайшее время, на днях, необходимо посадить морковь, свеклу, картофель, пастернак, Тогда корнеплоды достаточно напитаются влагой, так как, согласно прогнозу, месяц будут идти дожди.

Также пора готовить грядки для капусты. Иначе позже из-за обильных осадков придется высаживать ее в грязь.

Срочно нужно обработать плодовые деревья и кустарники от болезней и вредных насекомых.

Кроме того, следует посеять на свободных местах сада и огорода сидераты, лучше фацелию или бобовые. Горчицу не стоит применять: в ней размножается крестоцветная блошка – враг огородных и садовых культур.

Если все это выполнить, то никакая погода не страшна. При этом нельзя забывать, что посаженное требует ухода.

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