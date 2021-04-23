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С 1 мая в России вступают в силу ряд законов и административных актов. Некоторые из них обрадуют граждан и облегчат им жизнь, другие, напротив, устанавливают более строгие требования и ограничения.
В мае пройдет регулярный пересчет соцдоплат к пенсии работникам угольной отрасли и гражданской авиации.
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат к 9 мая по 10 тыс.рублей.
С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном обеспечении учеников начальных классов горячим питанием. Внедрение этой нормы будет идти постепенно. Повсеместно закон должен заработать к 1 сентября 2023 года.
С 1 мая водителей и кондукторов начнут штрафовать за высадку из транспорта ребенка младше 16 лет, даже если он не оплатил проезд.
С 1 мая оформить сделку по купле-продаже поддержанного автомобиля можно на сайте Госуслуг. Сведения о смене владельца поступят в ГИБДД автоматически. Получить свидетельство о собственности на транспортное средство покупатель по-прежнему сможет в МФЦ или отделении ГИБДД.
С 1 мая также увеличивается штраф с 1 тыс.руб. до 5 тыс.руб. за нарушение ПДД на железнодорожных переездах.
С 1 мая все граждане, прибывающие в Россию из-за границы, будут обязаны в течение 5 дней сделать два ПЦР-теста на коронавирус и загрузить результаты на сайт Госуслуг.
До получения двух отрицательных результатов путешественники обязаны соблюдать самоизоляцию.
С 5 мая граждан и юрлиц начнут штрафовать за неузаконенную перепланировку не только собственных квартир в многоэтажном доме, но и нежилых помещений.
С 1 мая банки перестанут взимать комиссию за переводы в сумме до 100 тыс. рублей через Систему быстрых платежей.
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