Американский президент вел себя весьма странно на недавней видеоконференции, считает ведущая

Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден испытывает неприкрытый страх перед президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделала телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут".

По словам журналистки, поведение президента США во время недавнего саммита по климату было явно необычным. Все переговоры проходили в видеоформате. Сам Байден же отсидел основную часть мероприятия в маске – единственный из всех членов форума.

"В глаза Путину ни разу не посмотрел. Хотя вот он, президент России, на гигантском экране. Может быть, стало стыдно после того словечка, или испугался?" – порассуждала ведущая, комментируя прошедшую видеоконференцию.

В итоге же американский лидер покинул конференцию, не дождавшись конца. Байден сослался на массу дел, после чего удалился.

По словам политолога, арабиста Юрия Шпицына, действующий президент Америки – лишь рабочая фигура на шахматной доске. Он занимается исполнением поручений, и вряд ли испытывает сожаление от сказанного Путину. Примирение между сверхдержавами невозможно – Путин отстаивает многополярность, в то время как Байден является сторонником глобализации.

"Это разные кланы, на мой взгляд, примирение здесь невозможно. Мы берем себе время для того, чтобы подготовиться, так как российская экономика не готова к глобализации. Может, Байдену и стыдно за такое поведение, но он не боится Путина, ему много лет, вряд ли у него есть страх перед кем-то", – приводит заявление специалиста Ura.ru.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что первая пресс-конференция президента США является срежиссированной.