Скабеева заметила страх Байдена перед Путиным

Скабеева заметила страх Байдена перед Путиным
Джо Байден. Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американский президент вел себя весьма странно на недавней видеоконференции, считает ведущая

Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден испытывает неприкрытый страх перед президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделала телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут".

По словам журналистки, поведение президента США во время недавнего саммита по климату было явно необычным. Все переговоры проходили в видеоформате. Сам Байден же отсидел основную часть мероприятия в маске – единственный из всех членов форума.

"В глаза Путину ни разу не посмотрел. Хотя вот он, президент России, на гигантском экране. Может быть, стало стыдно после того словечка, или испугался?" – порассуждала ведущая, комментируя прошедшую видеоконференцию.

В итоге же американский лидер покинул конференцию, не дождавшись конца. Байден сослался на массу дел, после чего удалился.

По словам политолога, арабиста Юрия Шпицына, действующий президент Америки – лишь рабочая фигура на шахматной доске. Он занимается исполнением поручений, и вряд ли испытывает сожаление от сказанного Путину. Примирение между сверхдержавами невозможно – Путин отстаивает многополярность, в то время как Байден является сторонником глобализации.

"Это разные кланы, на мой взгляд, примирение здесь невозможно. Мы берем себе время для того, чтобы подготовиться, так как российская экономика не готова к глобализации. Может, Байдену и стыдно за такое поведение, но он не боится Путина, ему много лет, вряд ли у него есть страх перед кем-то", – приводит заявление специалиста Ura.ru.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что первая пресс-конференция президента США является срежиссированной.

Егор МАЛКОВ

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