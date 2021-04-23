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Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден испытывает неприкрытый страх перед президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделала телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут".
По словам журналистки, поведение президента США во время недавнего саммита по климату было явно необычным. Все переговоры проходили в видеоформате. Сам Байден же отсидел основную часть мероприятия в маске – единственный из всех членов форума.
"В глаза Путину ни разу не посмотрел. Хотя вот он, президент России, на гигантском экране. Может быть, стало стыдно после того словечка, или испугался?" – порассуждала ведущая, комментируя прошедшую видеоконференцию.
В итоге же американский лидер покинул конференцию, не дождавшись конца. Байден сослался на массу дел, после чего удалился.
По словам политолога, арабиста Юрия Шпицына, действующий президент Америки – лишь рабочая фигура на шахматной доске. Он занимается исполнением поручений, и вряд ли испытывает сожаление от сказанного Путину. Примирение между сверхдержавами невозможно – Путин отстаивает многополярность, в то время как Байден является сторонником глобализации.
"Это разные кланы, на мой взгляд, примирение здесь невозможно. Мы берем себе время для того, чтобы подготовиться, так как российская экономика не готова к глобализации. Может, Байдену и стыдно за такое поведение, но он не боится Путина, ему много лет, вряд ли у него есть страх перед кем-то", – приводит заявление специалиста Ura.ru.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что первая пресс-конференция президента США является срежиссированной.
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