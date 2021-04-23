Данный метод имеет пару важных нюансов

Сорняки на грядках – это главная головная боль огородников. Существуют различные методы, нацеленные на борьбу с нежелательной растительностью. Однако далеко не все из них эффективны. На помощь придет проверенный народный способ, в основе которого лежат два ингредиента – уксус и поваренная соль.

Как приготовить раствор

Вам понадобятся один литр уксуса, три столовые ложки соли + одна чайная ложка жидкого средства для мытья посуды.

Смешайте ингредиенты (до растворения соли), после чего перелейте раствор в лейку или сосуд с пульверизатором.

Как использовать

Обработайте землю полученным раствором вдоль заборов и между грядками.

Оросите средством сами сорняки. Особое внимание уделите обработке стеблей и листьев этих растений.

Важные нюансы

Если поблизости растут съедобные культуры, обязательно накройте их полиэтиленовой пленкой. Попадание на них капель самодельного гербицида негативно скажется на урожае. При худшем сценарии посадки могут и вовсе "умереть".

Также во время обработки необходимо закрывать кожу и органы дыхания. Лучше всего работать в респираторе и в специальном защитном костюме.

Преимущества данного метода

Попав на корни сорняков, уксус разъедает их. Благодаря этому вредные растения не будут появляться на участке около двух-трех лет.

Нельзя не отметить быстроту производимого раствором эффекта. Результат можно будет увидеть уже через 12 часов.

Уксус и поваренная соль способны уничтожить даже самые крепкие сорняки.

Входящие в раствор ингредиенты не скапливаются в почве и не оказывают негативного влияния на ее состав.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как избавиться от сорняков без химии.