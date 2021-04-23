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Сорняки на грядках – это главная головная боль огородников. Существуют различные методы, нацеленные на борьбу с нежелательной растительностью. Однако далеко не все из них эффективны. На помощь придет проверенный народный способ, в основе которого лежат два ингредиента – уксус и поваренная соль.
Как приготовить раствор
Вам понадобятся один литр уксуса, три столовые ложки соли + одна чайная ложка жидкого средства для мытья посуды.
Смешайте ингредиенты (до растворения соли), после чего перелейте раствор в лейку или сосуд с пульверизатором.
Как использовать
Обработайте землю полученным раствором вдоль заборов и между грядками.
Оросите средством сами сорняки. Особое внимание уделите обработке стеблей и листьев этих растений.
Важные нюансы
Если поблизости растут съедобные культуры, обязательно накройте их полиэтиленовой пленкой. Попадание на них капель самодельного гербицида негативно скажется на урожае. При худшем сценарии посадки могут и вовсе "умереть".
Также во время обработки необходимо закрывать кожу и органы дыхания. Лучше всего работать в респираторе и в специальном защитном костюме.
Преимущества данного метода
Попав на корни сорняков, уксус разъедает их. Благодаря этому вредные растения не будут появляться на участке около двух-трех лет.
Нельзя не отметить быстроту производимого раствором эффекта. Результат можно будет увидеть уже через 12 часов.
Уксус и поваренная соль способны уничтожить даже самые крепкие сорняки.
Входящие в раствор ингредиенты не скапливаются в почве и не оказывают негативного влияния на ее состав.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как избавиться от сорняков без химии.
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