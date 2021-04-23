Нидерланды пытаются лишить Россию 50 млрд долларов с помощью дела ЮКОСа

Нидерланды пытаются лишить Россию 50 млрд долларов с помощью дела ЮКОСа
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ранее в Гааге отказались поддержать требование о компенсации бывшим владельцам нефтяной компании

Россия должна возместить ущерб бывшим акционерам ЮКОСа. На этом настаивает генпрокурор Нидерландов. Его позиция опубликована на сайте Верховного суда страны в пятницу, 23 апреля.

Летом 2014 года Международный арбитражный трибунал присудил бывшим акционерам российской нефтяной компании ЮКОС рекордную по тем временам компенсацию. Ее размер в общей сложности превысил $50 млрд. Однако в 2016 г. Окружной суд Гааги отменил это решение.

В 2020 г. Апелляционный суд в Нидерландах отменил решение уже Окружного суда. Теперь вердикт должен вынести Верховный суд. При этом генпрокурор страны настаивает: первое решение было верным, его нужно оставить в силе, чтобы заставить Москву раскошелиться на 50 с лишним миллиардов долларов.

"Генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить кассационную жалобу (– поданную Минюстом РФ – прим.ред.) и оставить в силе решение апелляционного суда",

говорится в заявлении.

Позиция Минюста основывается на том, что бывшие владельцы акций ЮКОСа не были "добросовестными инвесторами".

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев устроил заочную дискуссию с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, который заявлял, что воздвиг свой нефтяной холдинг буквально на руинах. Журналист напомнил, что Ходорковский изначально не имел отношения к нефтяной отрасли, а ЮКОС получил в результате "кровавой приватизации".

В прошлом году по запросу экс-акционеров ЮКОСа в Нидерландах арестовали принадлежащие России бренды водки.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Шаман
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От такого пинка курс доллара может стать 120 рублей и далее будем смотреть уже курс цента.
гость
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Мусора со своими требованиями идут хором в женский половой орган к своей секретутке. Письку лошажью вам за щеку вместо выдумок ваших.
Гость215124
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Надо определиться: или или поддерживать борца с коррупцией, или коррупционеров.
Буш или не Буш
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Юкос фирма уголовная на ней убийств, как грязи.
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