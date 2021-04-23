Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Россия должна возместить ущерб бывшим акционерам ЮКОСа. На этом настаивает генпрокурор Нидерландов. Его позиция опубликована на сайте Верховного суда страны в пятницу, 23 апреля.
Летом 2014 года Международный арбитражный трибунал присудил бывшим акционерам российской нефтяной компании ЮКОС рекордную по тем временам компенсацию. Ее размер в общей сложности превысил $50 млрд. Однако в 2016 г. Окружной суд Гааги отменил это решение.
В 2020 г. Апелляционный суд в Нидерландах отменил решение уже Окружного суда. Теперь вердикт должен вынести Верховный суд. При этом генпрокурор страны настаивает: первое решение было верным, его нужно оставить в силе, чтобы заставить Москву раскошелиться на 50 с лишним миллиардов долларов.
"Генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить кассационную жалобу (– поданную Минюстом РФ – прим.ред.) и оставить в силе решение апелляционного суда",
– говорится в заявлении.
Позиция Минюста основывается на том, что бывшие владельцы акций ЮКОСа не были "добросовестными инвесторами".
Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев устроил заочную дискуссию с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, который заявлял, что воздвиг свой нефтяной холдинг буквально на руинах. Журналист напомнил, что Ходорковский изначально не имел отношения к нефтяной отрасли, а ЮКОС получил в результате "кровавой приватизации".
В прошлом году по запросу экс-акционеров ЮКОСа в Нидерландах арестовали принадлежащие России бренды водки.
Еще в прошлом году президент призывал договориться не нападать друг на друга
Стороны достигли паритета, заявил министр иностранных дел Кулганек