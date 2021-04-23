Московский сервис "Соцмониторинг" получил международное признание

Московский сервис "Соцмониторинг" получил международное признание
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Столичные разработчики получили награду в сфере инноваций, сравнимую с "Оскаром"

Московский сервис "Социальный мониторинг" получил бронзовую награду Edison Awards – международной премии, посвященной современным технологиям. Ее вручают за достижения в области разработки новых продуктов и услуг, маркетинга, дизайна и инноваций, ориентированных на человека.

Столичный сервис "Соцмониторинг" взял приз третьей степени в подкатегории "Доступность и прозрачность". Первое место занял информационный проект сайта USAFacts, фиксирующий распространение COVID-19 на территории Соединенных Штатов. Второе место жюри присудило разработчикам из Саудовской Аравии.

Сервис "Социальный мониторинг" начали использовать в Москве в апреле 2020 года в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Его запуск позволил гражданам с легкой формой заболевания лечиться дома, подтверждая при этом свое добросовестное соблюдение режима изоляции. Благодаря этому люди получили возможность выздоравливать в комфортной домашней обстановке, а система здравоохранения была избавлена от излишней нагрузки.

"Проект стал революционным для Москвы: он был реализован в сжатые сроки на базе действующей ИТ-инфраструктуры города и позволил оперативно отреагировать на новую угрозу, вызванную стремительным распространением опасного вируса",

рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Премия Edison Awards вручается с 1987 года. в экспертных кругах она считается своеобразным "Оскаром" в сфере инноваций. В свое время на нее претендовали Илон Маск с Tesla, Стив Джобс с разработками Apple, Клейтон Кристенсен с Гарвардской бизнес-школой.

Николай ВИКТОРОВ

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