Социологи оценили рост рейтинга Путина после оглашения Послания

Гражданам страны понравились новые инициативы главы Кремля

Россияне позитивно восприняли меры, предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ.

Так, по данным на 22 апреля, 63% россиян одобряют деятельность главы государства. В период с 12 по 18 апреля этот показатель составлял 59,9%, передает "Интерфакс".

Рейтинг доверия президенту тоже вырос – с 64,8% до 65,7%.

Традиционное ежегодное послание Федеральному собранию Путин огласил 21 апреля 2021 года. Основное внимание президент уделил социальной поддержке граждан и инфраструктурному развитию страны.

На инициативы российского лидера позитивно отреагировали и инвесторы. Это отразилось на валютных рынках.