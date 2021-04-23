Майские праздники могут стать 10-дневными навсегда – Матвиенко

Принятие такого решения потребует одобрения россиян

Майские праздники могут и впредь быть непрерывными, но такую инициативу должны одобрить россияне. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 23 апреля.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочим период с 1 по 10 мая 2021 года. Комментируя это решение, спикер верхней палаты парламента допустила, что такой график может быть введен в России на постоянной основе.

Однако это не будет подарком в виде дополнительных выходных. По мнению Матвиенко, в российском производственном календаре и так достаточно нерабочих дней. Но вот пересмотреть их структуру можно.

"Многие говорят, что январские праздники очень длинные",

– цитирует Матвиенко РИА "Новости".

Впрочем, сразу так никто не собирается "рубить" новогодние каникулы, чтобы продлить майский отдых. Сначала непременно спросят самих россиян, например, проведут соцопрос на эту тему, допустила спикер Совфеда, подчеркнув, что высказывает свою личную точку зрения.

О том, что майские праздники могут продлить, ранее говорил глава Минтруда Антон Котяков. После того, как глава государства озвучил свое решение в пятницу, 23 апреля, сайт РЖД рухнул, не выдержав наплыва посетителей.