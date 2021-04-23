Медиа невольно продемонстрировало, как киевский режим и его националисты концентрируют силы в Донбассе

Западные издания продолжаются путаться в российско-украинских реалиях, а, может быть, делают это сознательно. Так из последних "отличилась" австрийская газета Kleine Zeitung. Об этом сообщает посольство РФ в Вене.

Издание в качестве иллюстрации статьи под громким заголовком "Российская демонстрация силы" опубликовало фотографию танков с символикой украинского неонацисткого полка "Азов".

Наши дипломаты призвали журналистов внимательнее относиться к своей работе.

В российской дипмиссии указали австрийцам, что командиры и бойцы "Азова", созданного украинскими националистами военизированного объединения, вообще не скрывают радикальных взглядов и преступлений. Также боевики используют нацистскую символику и поддерживают связи с праворадикальными группировками из ФРГ.

"Таким образом иллюстрация в какой-то мере оказалась очень кстати, ведь она наглядно показывает, кто на самом деле занимается демонстрацией силы на востоке Украины", – говорится в сообщении посольства в "Фейсбук".

Ранее на фоне всеобщей на Западе антироссийской истерии в связи с неожиданными учениями ВС РФ и переброской техники внутри нашей страны, иностранные СМИ принялись пугать собственных граждан статьями о грядущем нападении России на Украину. В частности, журналисты американского телеканала CNN выпустили репортаж о якобы концентрации Москвой сил у границ с Незалежной и выдали кадры украинской техники за российскую.

