Австрийские журналисты выдали украинские танки за российские

Австрийские журналисты выдали украинские танки за российские
Фото: Yevhen Kotenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Медиа невольно продемонстрировало, как киевский режим и его националисты концентрируют силы в Донбассе

Западные издания продолжаются путаться в российско-украинских реалиях, а, может быть, делают это сознательно. Так из последних "отличилась" австрийская газета Kleine Zeitung. Об этом сообщает посольство РФ в Вене.

Издание в качестве иллюстрации статьи под громким заголовком "Российская демонстрация силы" опубликовало фотографию танков с символикой украинского неонацисткого полка "Азов".

Наши дипломаты призвали журналистов внимательнее относиться к своей работе.

В российской дипмиссии указали австрийцам, что командиры и бойцы "Азова", созданного украинскими националистами военизированного объединения, вообще не скрывают радикальных взглядов и преступлений. Также боевики используют нацистскую символику и поддерживают связи с праворадикальными группировками из ФРГ.

"Таким образом иллюстрация в какой-то мере оказалась очень кстати, ведь она наглядно показывает, кто на самом деле занимается демонстрацией силы на востоке Украины", – говорится в сообщении посольства в "Фейсбук".

Ранее на фоне всеобщей на Западе антироссийской истерии в связи с неожиданными учениями ВС РФ и переброской техники внутри нашей страны, иностранные СМИ принялись пугать собственных граждан статьями о грядущем нападении России на Украину. В частности, журналисты американского телеканала CNN выпустили репортаж о якобы концентрации Москвой сил у границ с Незалежной и выдали кадры украинской техники за российскую.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость202211
СМИ Европы давно превратились в 3,14доров
Когда РОССИЙСКИЕ танки войдут к ним, то будут разбираться гораздо лучше!
Гость202211
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СМИ Европы давно превратились в 3,14доров
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