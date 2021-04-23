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Главной темой пятницы, 23 апреля, в России стало решение президента Владимира Путина пролонгировать майские
праздники. По мнению главы либералов и демократов Владимира Жириновского, россиян
нужно обеспечить не только разовым продлением выходных, но и еще одной
постоянной неделей отпуска.
Политик обратил внимание, что решение Путина по майским праздникам было вызвано эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что люди разъедутся по дачам и снизят риск новых заражений.
Жириновский отметил, что такие решения руководства страны вызывают недовольство в бизнес-среде. Мол, из-за бесконечных праздников и поголовного отбытия сотрудников с рабочих мест некому трудится. Лидер ЛДПР знает, как разобраться с этой ситуацией. Жириновский выступил за введение дополнительных семи дней отпуска. За счет этого граждане сами смогут выбирать, когда им прерываться на отдых. Кто-то уйдет в январе, другие отправятся восстанавливать энергию в мае или в другой месяц
"Главное, дать людям свободу в этом вопросе", – написал политик своем телеграм-канале.
Он также отметил, что в таком случае удастся избежать ситуации с активным и массовым распитием алкогольных напитков, которое присуще длинным праздникам в январе и мае.
Напомним, 23 апреля Владимир Путин продлил майские праздники. Россияне будут отдыхать 10 дней.
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