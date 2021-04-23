Неправильные действия могут резко снизить урожайность

Многие дачники с удовольствием выращивают на своих огородах озимый чеснок. Россиянам нравится этот сорт из-за яркого вкуса и большого размера долек. Чеснок сажают до заморозков, при этом для хорошего урожая очень важен правильный уход в весенний период. К сожалению, многие садоводы допускают ряд губительных ошибок.



Полив

Если поливать чеснок недостаточно регулярно, на хороший урожай можно не рассчитывать. В целом, овощ способен справиться с недостатком воды, однако на выходе зубчики будут суховатыми и не крупными. При своевременном обильном поливе в весенний период озимый чеснок порадует садовода ароматными и сочными дольками размером с полпальца.

Подкармливание

С уходом холодов чеснок начинает активно расти. Весной очень важно поддержать овощ удобрениями, так он даст отличный урожай. В противном случае крупных чесночин дачнику не видать. Первый раз прикормить растение нужно через неделю после того, как растает снежный покров. Второй раз – еще через 14 дней. Отлично подойдут комплексные подкормки на основе азота. В целом, весной нужно прикармливать чеснок каждые три недели.

Борьба с вредителями

Если забывчивый огородник не обработает растение от вредителей по весне, то весь урожай может погибнуть. Защитить чеснок от насекомых и вредных микроорганизмов можно с помощью обычной соли. На ведро воды нужно 300 г. Настоявшимся раствором поливать овощ под корень. Также можно опрыскивать ростки.

Рыхление грунта

Если проигнорировать этот этап ухода за растением, чеснок "отомстит" скудным урожаем. После схода снега нужно разрыхлить землю между рядами и кустиками. Так чеснок будет обеспечен кислородом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем удобрять озимый чеснок после схода снега.