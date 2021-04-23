Молодые ученые и активисты станут амбассадорами конкурса "Твой ход"

Молодые ученые и активисты станут амбассадорами конкурса "Твой ход"
Фото: Пресс-служба
В мероприятии может принять участие любой студент

100 активных представителей передовой молодежи выбраны в качестве амбассадоров конкурса студентов "Твой ход". Представлять мероприятие будут молодые деятели науки, лидеры студентов, а также яркие представители творческих и спортивных молодежных сообществ.

Одной из задач молодых людей будет освещение мероприятия в родных регионах. Активисты будут принимать участие в официальных мероприятиях.

Конкурсное мероприятие является новым проектом площадки "Россия – страна возможностей". В пятницу амбассадоры провели собрание в Мастерской управления "Сенеж". Представительница организации Анастасия Горбушина выразила уверенность, что молодые люди плодотворно проведут время на этой площадке и после сумеют подробно осветить все возможности конкурса в родных регионах.

В конкурсе может принять участие любой представитель студенчества. Заявки принимают до 12 июня текущего года на ресурсе твойход.онлайн. Самые успешные участники получат ценные подарки. 200 студентов наградят грантами по миллиону рублей. Деньги можно будет потратить на обучение, развитие бизнес-проекта или жилище. 50 лучших из них получат по 2,5 миллиона рублей. Средства пойдут на развитие их вузов и факультетов.

Конкурс стартовал в апреле этого года. Инициативу создать студенческий проект поддержал российский лидер Владимир Путин.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

На Рублевке разбился Aurus из кортежа Мишустина - видео

Есть пострадавшие

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей