В мероприятии может принять участие любой студент

100 активных представителей передовой молодежи выбраны в качестве амбассадоров конкурса студентов "Твой ход". Представлять мероприятие будут молодые деятели науки, лидеры студентов, а также яркие представители творческих и спортивных молодежных сообществ.

Одной из задач молодых людей будет освещение мероприятия в родных регионах. Активисты будут принимать участие в официальных мероприятиях.

Конкурсное мероприятие является новым проектом площадки "Россия – страна возможностей". В пятницу амбассадоры провели собрание в Мастерской управления "Сенеж". Представительница организации Анастасия Горбушина выразила уверенность, что молодые люди плодотворно проведут время на этой площадке и после сумеют подробно осветить все возможности конкурса в родных регионах.

В конкурсе может принять участие любой представитель студенчества. Заявки принимают до 12 июня текущего года на ресурсе твойход.онлайн. Самые успешные участники получат ценные подарки. 200 студентов наградят грантами по миллиону рублей. Деньги можно будет потратить на обучение, развитие бизнес-проекта или жилище. 50 лучших из них получат по 2,5 миллиона рублей. Средства пойдут на развитие их вузов и факультетов.

Конкурс стартовал в апреле этого года. Инициативу создать студенческий проект поддержал российский лидер Владимир Путин.