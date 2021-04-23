Американский адмирал напугал японцев ядерным арсеналом России

Американский адмирал напугал японцев ядерным арсеналом России
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Граждане Страны восходящего солнца пожелали обладать своими атомными авианосцами и подлодками

Недавнее выступление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда на слушаниях в сенате, где он рассуждал о ядерном потенциале России, встревожило японских читателей новостного портала Yahoo News Japan.

Отметим, свою речь американский военный произнес 21 апреля. В ней он говорил о новейшем российском вооружении: стратегическом комплексе "Буревестник", ракетном комплексе "Авангард", гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон" и беспилотном подводном аппарате "Посейдон".

Ричард выразил обеспокоенность тем фактом, что Пентагону неизвестны масштабы и местоположения ядерного арсенала РФ, в том числе вышеозначенного вооружения.

Некоторые японцы посчитали применение таких снарядов маловероятным, поскольку тогда пострадает обе стороны – атакующий и его противник. Так, пользователь с ником Ndr написал, что в случае военного конфликта России и США победителей не будет.

"Даже если кто-то избежит прямого ущерба, впоследствии от смертоносных осадков пострадает все человечество. Возможно, вы уничтожите вражескую страну, но будет ли это победой?", – приводит его слова издание "ИноСМИ".

Часть комментаторов с ним согласилась.

"Если разразится Третья мировая война, кто-нибудь обязательно применит ядерное оружие, оказавшись на грани поражения. Слова Эйнштейна о том, что в Четвертой мировой войне будут сражаться палками и камнями, станут пророческими", – заметил Nij.

Человек с ником Mas назвал войну злом и удивился, что до сих пор кто-то подсчитывает количество орудий убийств. По его словам, правила ведения военных действий соблюдаются лишь вначале, а потом про них забывают.

"Так или иначе, обладать ядерным оружием хорошо, но надеюсь, что применено оно не будет", – подчеркнул читатель.

Нашлись и такие, кто пожелал Токио обладать собственным ядерным арсеналом, т.к. такое оружие является силой сдерживания. А у Японии слишком маленькая армия.

В связи с этим, полагает https110, продвинутые технологии страны нужно "применить для создания атомных авианосцев, подводных лодок и первых в мире атомных истребителей".

Некто zak призвал США помочь Японии с обороной и согласился нести на 100% бремя финансовых затрат для этого: "Я хочу, чтобы так оно и было".

На днях бывший премьер-министр страны Юкио Хатояма заявил, что у Токио есть шанс "вернуть" часть островов Курильской гряды, если признать Крым российской территорией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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