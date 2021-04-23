В конце недели будет лить как из ведра

Выходные не порадуют жителей Москвы и Подмосковья хорошей погодой. Прогнозируется шквалистый ветер и обильные осадки.



Столбик термометра в субботу и воскресенье не поднимется выше +9 градусов. Возможно понижение температуры до +4 градусов.

В субботу москвичам и жителям области предстоит любоваться на буйство стихии: будут идти сильные дожди и бушевать ветер. 24 апреля в столичном регионе может быть побит 140-летний рекорд по осадкам, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".