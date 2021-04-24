Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре

Речь идет о контенте в аккаунтах российских СМИ

РКН заявил, что YouTube регулярно цензурирует СМИ РФ. При этом предлог – это якобы несоответствие контента возрастной категории. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

Как отметили в ведомстве, часто кинокартины, которые показывали на федеральных каналах без ограничений по возрасту, администрация YouTube считает возможным демонстрировать только совершеннолетним пользователям. Нередко для просмотра видео нужно авторизоваться либо дать допсогласие на воспроизведение контента 18+.

Представители РКН также добавили, что блокируются на видеохостинге и ролики, в которых озвучиваются отличная от западной позиция и ценности. Так, в черный список попали ролики о трагедии в Беслане и обращение главы РФ Владимира Путина. Последнее было опубликовано в официальном аккаунте телеканала НТВ.

В прошлом году видеохостинг девять раз ограничил доступ к аккаунтам наших средств массовой информации и три раза – к их контенту. В 2021 году заблокировано уже три аккаунта и пять материалов. Цензуре подверглись НТВ, Россия 24, RT и др.

Большая часть писем в адрес видеохостинга с требованием отменить ограничения – а их с начала прошло года написано уже 29, была проигнорирована.

При этом YouTube так и не удаляет материалы с детским порно, контентом с призывами к суициду и употреблению наркотиков – их около 6 тысяч. Всего же с 2012 года РКН выявил более 71 тысячи подобных роликов.