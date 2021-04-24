В начале недели рекомендуется найти время для уборки

Каждый день Страстной недели имеет свой особенный смысл. Православные трепетно относятся к этому времени, стараясь избежать ссор и дурных поступков. В 2021 году Страстная неделя начнется 26 апреля и закончится ночью на 2 мая. "Утро.ру" расскажет, чем заняться в каждый из 7 дней.

Великий понедельник

Начать неделю лучше с уборки. Наведите порядок в доме, обязательно выбросите испорченные продукты, избавьте свое жилье от всего ненужного и лишнего. Также можно уделить время домашним животным, если они у вас есть. Сводите их, например, на осмотр к ветеринару.

Великий вторник

Во второй день Страстной недели позаботьтесь о своем здоровье. Возможно, вас давно беспокоит какая-то проблема. Вторник – подходящий день для того, чтобы наконец сходить к врачу и избавиться от недуга.

Великая среда

Наши предки в среду закаляли скотину холодной водой, а некоторые оставляли на ночь мыло под крышей, чтобы в четверг пойти с ним в баню. Сейчас, конечно, морозить мыло необязательно, но можно заранее распланировать Чистый четверг.

Чистый четверг

В этот день нужно обязательно нужно помыться. Днем можно заняться разбором гардероба – убрать зимние вещи, разобрать стирку. Также лучше начать свой день с плотного и жирного завтрака, в идеале нужно съесть хотя бы ломтик сала.

Великая пятница

Наши предки на пятый день Страстной недели сеяли рожь и горох. В современных реалиях эту традицию можно заменить работами в огороде. Или, например, вы можете высадить домашнюю зелень, полить домашние цветы.

Великая суббота

Освятите дом или обрызгайте дом святой водой. Также не забудьте освятить пасхальные куличи и яйца.

Великое воскресенье – Пасха

В этот день встретьтесь с родными и близкими, навестите родителей, плотно поешьте и избегайте ссор и недопониманий. Не забудьте обменяться яйцами.

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