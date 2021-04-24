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За неделю до Пасхи христиане празднуют Вербное воскресенье. Официально этот день называется Вход Господень в Иерусалим, поскольку именно в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим. Главный символ торжества – веточки вербы. В этом году Вербное воскресенье выпадает на 25 апреля.
Суть Вербного воскресенья
Праздник, который отмечается накануне Страстной седмицы, призван напомнить верующим о событиях, которые происходили до крестных страданий Господня и его Воскресения.
Именно в воскресенье Иисус вошел в столицу Иудеи, где его встретили как победителя: пели хвалебные песни, называли Сыном Давидовым, приветствовали ветвями пальмы. На Западе по-прежнему освящают пальмовые ветки, а в России их заменили на вербу.
Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье
Как и во многие другие церковные праздники, в этот день категорически запрещено ссориться и ругаться с окружающими. Также не стоит завидовать и жаловаться на свою жизнь. Под запрет также попадает труд, однако если работа не мешает посещению церкви, это не возбраняется.
Также не стоит праздновать свадьбу в этот день. Великий пост и предстоящая Страстная неделя – не лучшее время для шумных гуляний.
Но нужно обязательно сходить в церковь. Если такой возможности нет, можно почитать соответствующий акафист дома. Также не забудьте освятить святой водой вербу. Позже ее можно будет поставить перед иконами или посадить в саду.
Еще одна традиция – отправление открыток. В современных реалиях можете отправить родным и близким аналогичную картинку в социальных сетях.
При личной встрече можно вручить веточку вербы и искренне пожелать здоровья, гармонии и благополучия.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно и нельзя делать во время Страстной недели.
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