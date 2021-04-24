Вербное воскресенье 2021: что нельзя делать

Вербное воскресенье 2021: что нельзя делать
Фото: pixabay.com
В этом году отмечать церковный праздник будут 25 апреля

За неделю до Пасхи христиане празднуют Вербное воскресенье. Официально этот день называется  Вход Господень в Иерусалим, поскольку именно в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим. Главный символ торжества – веточки вербы. В этом году Вербное воскресенье выпадает на 25 апреля. 

Суть Вербного воскресенья 

Праздник, который отмечается накануне Страстной седмицы, призван напомнить верующим о событиях, которые происходили до крестных страданий Господня и его Воскресения. 

Именно в воскресенье Иисус вошел в столицу Иудеи, где его встретили как победителя: пели хвалебные песни, называли Сыном Давидовым, приветствовали ветвями пальмы. На Западе по-прежнему освящают пальмовые ветки, а в России их заменили на вербу. 

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 

Как и во многие другие церковные праздники, в этот день категорически запрещено ссориться и ругаться с окружающими. Также не стоит завидовать и жаловаться на свою жизнь. Под запрет также попадает труд, однако если работа не мешает посещению церкви, это не возбраняется. 

Также не стоит праздновать свадьбу в этот день. Великий пост и предстоящая Страстная неделя – не лучшее время для шумных гуляний.

Но нужно обязательно сходить в церковь. Если такой возможности нет, можно почитать соответствующий акафист дома. Также не забудьте освятить святой водой вербу. Позже ее можно будет поставить перед иконами или посадить в саду. 

Еще одна традиция – отправление открыток. В современных реалиях можете отправить родным и близким аналогичную картинку в социальных сетях. 

При личной встрече можно вручить веточку вербы и искренне пожелать здоровья, гармонии и благополучия. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно и нельзя делать во время Страстной недели. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Чем обернется встреча Путина и Лукашенко: прогноз Вассермана

Есть ли у Москвы и Минска общее будущее, сказать пока трудно

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей