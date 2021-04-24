"Шапито": в Сети смеются над дракой украинских депутатов из-за флага РФ

"Шапито": в Сети смеются над дракой украинских депутатов из-за флага РФ
Фото: pixabay.com
Потасовка попала на видео

Инцидент произошел в Херсонском областном совете. Там вскипели страсти из-за плаката с российским флагом.

Когда слово взять представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Егор Устинов, член "Европейской солидарности" Сергей Хлань захотел повесить ему на шею плакат, где наш триколор сопровождался подписью "Пособник оккупанта". Устинов, не прерывая поначалу своей речи, попытался отстранить депутата. Однако тот не унимался. В итоге представитель оппозиционной партии начал толкать оппонента под улюлюканье собравшихся. Плакат, ставший причиной потасовки, порвался. Депутатов разняли.

Видео с заседания облсовета насмешило россиян – в Сети пользователи оставили саркастичные комментарии.

"Шапито", "Чему удивляться? Уровень украинской политической культуры недавно Гончаренко в ПАСЕ на весь мир показал. Это уже даже не Гондурас", "Если президент-комик, чем депутаты хуже", "Цирк под названием Украина продолжается", – пишут читатели РИА Новости.

Ранее в ПАСЕ произошел скандал из-за представителя Украины с флагом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость
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А что будет если им бананов набросать? Ужос!
Гость209000
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Поросятники это реальные скоты без мозга. Тупые убогие дегенератты.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Не плакаты нужно вешать, а всех этих укроМРАЗЕЙ - хохлоУПЫРЕЙ! Урина должна прекратить своё существование!
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