Японцы сочли дурным знаком российские танки на Курилах

Японцы сочли дурным знаком российские танки на Курилах
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
В Стране восходящего солнца испугались нападения

Бурное обсуждение у японских читателей вызвала новость о том, что на Курильских островах появились танки Т-80БВ, которые прибыли на замену Т-72Б.

Под статьей на  Kyodo News японцы делятся своими опасениями. В Стране восходящего солнца боятся, что Россия может напасть на Хоккайдо. Самые агрессивно настроенные пользователи предлагают отказаться от совместной хозяйственной деятельности на островах и прекратить переговоры по мирному договору. Вместо этого нужно готовиться держать оборону, пишут комментаторы.

Помимо России по Японии может ударить и Китай, который, как предположил один из пользователей, нападет на Окинаву.

"...необходимо готовиться, включая возможность получения ядерного оружия."

Другой комментатор заявил, что добровольно Россия никогда не отдаст Курильские острова, ибо этот регион имеет для нее стратегическое значение.

"Их можно вернуть только силой".

Читатели призвали японские власти перебросить на Хоккайдо ракетные подразделения, а не бездействовать на фоне новостей о наращивании РФ военной мощи.

"Раньше был шанс вернуть острова, но Япония его упустила",

– сокрушается один из комментаторов. Перевод публикует РИА Новости.

О претензиях Японии на Курилы неоднократно высказывалась российская сторона. В марте Кремль в очередной раз ясно дал понять, что этот вопрос закрыт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также добавил, что зарубежные СМИ, которые публикуют домыслы о возможной передаче Курильских островов, не заслуживают внимания читателей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость216284
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Я дебил, а не Шерхан. Сосу Байдена банан Мы еще очко твоё в буру проиграли сомалийцам,долг большой лет на 50,ты прости нас, мы играть не умеем.
гость
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Мощно дунуть поносом сбив самолет разведчег саши приняв его за противника, заорать русские идут и сделать себе сепуку это вы можете. Удачи.
Я дебил, а не Шерхан. Сосу Байдена банан
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