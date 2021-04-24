Раскрыты четыре простых секрета долголетия японцев

Раскрыты четыре простых секрета долголетия японцев
Фото: pixabay.com
Жители страны восходящего солнца акцентируют свое внимание на питании

Японцы по праву считаются самыми главными долгожителями. Если верить СМИ, самому старому человеку на Земле сейчас 118 лет. И это японка Канэ Танака, которая даже внесена в книгу рекордов Гиннесса. 

Не врет и статистика ВОЗ. Согласно данным за 2018 год, Япония – мировой лидер по продолжительности жизни. При этом у многих возникает закономерный вопрос: почему? Пользователь китайского WeChat решил выяснить, от чего все-таки зависит долголетие японцев, которые, кстати, не большие любители занятий спортом. 

Оказалось, что ответ был на поверхности. Все дело в питании. 

Разнообразие

Столы японцев всегда заставлены различными блюдами. При этом едят жители страны восходящего солнца не так уж и много. Как правило, в их привычный рацион входят рис, овощи, рыба, мясо. Это делает прием пищи правильным и сбалансированным. 

Медленный прием пищи

Возможно, вы замечали, что в Японии никогда не "набрасываются" на еду. В этой стране принято есть медленно и тщательно пережевывая пищу. Иначе это могут воспринять как неуважение и невоспитанность. Более того, медленная трапеза снижает нагрузку на кишечник. Также снижается риск переедания. 

Много белого мяса

Большую часть рациона японцев составляют морепродукты и рыба. И, как известно, белое мясо гораздо полезнее красного, которое содержит большое количество насыщенных жирных кислот. 

Способ приготовления 

Японцы, как правило, любят наслаждаться вкусом продуктов, поэтому редко жарят что-то во фритюре или на сковороде. Вместо этого еду они готовят на пару или варят. Это снижает количество потребляемого жира и улучшает здоровье. 

Ранее китайские ученые назвали идеальную диету для долголетия.

Юлия МИХАЙЛОВА

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