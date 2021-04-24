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Японцы по праву считаются самыми главными долгожителями. Если верить СМИ, самому старому человеку на Земле сейчас 118 лет. И это японка Канэ Танака, которая даже внесена в книгу рекордов Гиннесса.
Не врет и статистика ВОЗ. Согласно данным за 2018 год, Япония – мировой лидер по продолжительности жизни. При этом у многих возникает закономерный вопрос: почему? Пользователь китайского WeChat решил выяснить, от чего все-таки зависит долголетие японцев, которые, кстати, не большие любители занятий спортом.
Оказалось, что ответ был на поверхности. Все дело в питании.
Разнообразие
Столы японцев всегда заставлены различными блюдами. При этом едят жители страны восходящего солнца не так уж и много. Как правило, в их привычный рацион входят рис, овощи, рыба, мясо. Это делает прием пищи правильным и сбалансированным.
Медленный прием пищи
Возможно, вы замечали, что в Японии никогда не "набрасываются" на еду. В этой стране принято есть медленно и тщательно пережевывая пищу. Иначе это могут воспринять как неуважение и невоспитанность. Более того, медленная трапеза снижает нагрузку на кишечник. Также снижается риск переедания.
Много белого мяса
Большую часть рациона японцев составляют морепродукты и рыба. И, как известно, белое мясо гораздо полезнее красного, которое содержит большое количество насыщенных жирных кислот.
Способ приготовления
Японцы, как правило, любят наслаждаться вкусом продуктов, поэтому редко жарят что-то во фритюре или на сковороде. Вместо этого еду они готовят на пару или варят. Это снижает количество потребляемого жира и улучшает здоровье.
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