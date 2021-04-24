"Единая Россия" и Минстрой провели субботник по всей стране

Десятки тысяч человек в разных регионах России присоединились к уборке

Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак и глава министерства строительства Ирек Файзуллин лично участвовали в субботнике – приводили в порядок территории в Пскове. Они присоединились к уборке набережной реки великой и высадили деревья у Мирожского монастыря.



Во Всероссийском субботнике участвовали десятки тысяч россиян, среди которых горожане, активисты "Мы вместе", депутаты, участники предварительного голосования ЕР.

Субботник в Ульяновской области провели на территориях, которые благоустроили в рамках проекта "Единой России" под названием "Городская среда".

В Кузбассе больше тысячи активистов ЕР присоединились ко всеобщей уборке. 700 членов партии вышли на субботник в Башкортостане. В Новосибирской области в ходе субботника привели в порядок Монумент Славы.

В Харабовске убирали территорию горбольницы №10, где во время пандемии лечили больных коронавирусом. В Липецке в порядок приводили Каменный лог, а в Калужской области волонтеры чистили Березуйский овраг.

Морскую акваторию единороссы избавили от мусора в Приморье.

В Питере субботник провели на двух сотнях площадок – участвовали 30 тысяч человек. А в Московской области уборку устроили в 60 муниципальных образованиях. К субботнику здесь в общей сложности присоединились свыше 300 тысяч человек.