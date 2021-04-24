РКН потребовал от Google снять ограничения с YouТube-канала RT

Четыре ролика СМИ заблокировали накануне

Роскомнадзор обратился к руководству Google из-за блокировки контента RT на YouТube. Четыре видео ранее попали под ограничения – причиной стала якобы дезинформация о коронавирусе. При этом представители RT сообщили, что им не дали разъяснений, какие именно данные видеохостинг посчитал вводящими в заблуждение.

Телеканалу на неделю запретили выкладывать на канале видеоролики и трансляции.

Роскомнадзор назвал этот шаг цензурой относительно СМИ РФ, говорится в заявлении. Ведомство потребовало снять ограничения с канала и пояснить, почему было принято такое решение.

Игнорирование требований РКН может привести к ощутимым штрафам. В первый раз сумма составляет до миллиона рублей. Если отказ повторный, штраф возрастает и может составить до трех миллионов.