РКН потребовал от Google снять ограничения с YouТube-канала RT

РКН потребовал от Google снять ограничения с YouТube-канала RT
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Четыре ролика СМИ заблокировали накануне

 Роскомнадзор обратился к руководству Google из-за блокировки контента RT на YouТube. Четыре видео ранее попали под ограничения – причиной стала якобы дезинформация о коронавирусе. При этом представители RT сообщили, что им не дали разъяснений, какие именно данные видеохостинг посчитал вводящими в заблуждение.

Телеканалу на неделю запретили выкладывать на канале видеоролики и трансляции.

Роскомнадзор назвал этот шаг цензурой относительно СМИ РФ, говорится в заявлении. Ведомство потребовало снять ограничения с канала и пояснить, почему было принято такое решение.

Игнорирование требований РКН может привести к ощутимым штрафам. В первый раз сумма составляет до миллиона рублей. Если отказ повторный, штраф возрастает и может составить до трех миллионов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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