Нужно следовать 5 простым советам

Огурцы – любимчики многих дачников и огородников. Они не очень прихотливы в уходе, вкусные и созревают одними из первых. Однако порой есть риск, что урожай получится слабым и не особо вкусным. Факторы и причины могут быть самыми разными. Но всего этого можно избежать, если начать уход уже сейчас.

Огурцам тоже нужна поддержка

Если вы заметили, что кусты начали желтеть и увядать, тогда нужно срочно заняться укреплением корней. Для этого нужно прижать стебель к почве и присыпать его сверху.

Также для развития хорошей корневой системы можно удалить несколько завязей, затем опустить плеть к земле и присыпать.

Также если вы выбрали сорт огурцов, который нуждаются в опылении, а насекомых мало, тут тоже придется помогать огурцам. С помощью небольшой кисточки перенесите пыльцу с мужских цветов на женские.

Полив

Тут самое главное не переборщить. Если вы видите, что уже который день за окном солнце, тогда поливать растения можно каждый вечер. Делать это необходимо теплой водой.

Если температура понизилась, значит, настала пора снизить и частоту поливов. Почва должна быть влажной, но никак не мокрой. Болото на грядке – явно не к добру.

Органические подкормки

Хотите, чтобы урожай получился здоровым? Тогда делайте выбор в пользу природных подкормок. Лучшая из них – молоко, которое нужно развести с водой в соотношении 1 к 2. Поливать таким раствором нужно раз в 2 недели.

Пасынкование

Не забывайте вовремя удалять лишние завязи. Это позволит вырастить более крупные и здоровые плоды.

Правильное соседство

Огурец точно подружится с фасолью и горохом, сельдереем и капустой. Кукуруза защитит кусты от ветра, а вот рядом с помидорами огурчики сажать точно не стоит.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем нельзя удобрять огурцы.