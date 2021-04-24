С помощью специи можно решить множество проблем

У каждого в доме есть соль. Как правило, без добавления этой специи не обходится приготовление ни одного блюда. Однако соль можно применять не только для того, чтобы сделать вкус еды насыщеннее. Она также может помочь сохранить свежесть продуктов и сделать дом чище.

Охлаждение напитков

Гости подходят, а вы забыли охладить напитки? Не беда. Поставьте бутылку в тару со льдом и солью. Первым слоем необходимо выложить лед, который нужно посыпать несколькими чайными ложками соли. Сделайте несколько таких слоев, а затем добавьте воду так, чтобы она покрывала лед. Благодаря действию соли напитки будут холодными уже через 10 минут.

Защитите яблоки от потемнения

Если вы только нарезали яблоки, а они уже начинают темнеть, тогда без соли точно не обойтись. Чтобы сохранить внешний вид фрукта и замедлить процесс окисления, нужно развести чайную ложку соли в литре холодной воды, а затем залить этой смесью яблоки.

Оставьте на 5-10 минут, слейте воду и уберите фрукты в холодильник. Перед подачей сполосните водой, чтобы убрать солоноватый привкус. Этот лайфхак работает и с картофелем.

Избавит от запаха чеснока и лука

Смешайте соль с лимонным соком, протрите этой смесью руки. Затем вымойте руки с мылом. От неприятного запаха ничего не останется.

Очистит разделочную доску

Засыпьте деревянную доску солью, а затем протрите поверхность немного влажной тряпкой. Затем смойте соль теплой мыльной водой.

В качестве профилактики засоров

Добавьте половину стакана поваренной соли в слив, а затем залейте туда же литр горячей воды. Для лучше эффекта можно добавить соду. Оставьте раствор на 15 минут, а затем просто промойте. Повторять процедуру нужно раз в две недели.

Вернет блеск посуде

Да, соль и это может. Для этого нужно взять 1/3 стакана соли, смешать ее с двумя ложками уксуса. После этого полученную массу нужно нанести на посуду и оставить на 15-20 минут. Остается лишь протереть посуду губкой и сполоснуть ее водой.

Избавит от налета на посуде после чая и кофе

Намочите чашки. Желательно теплой водой. Затем тщательно протрите потемневшие участки солью. Оставьте ненадолго, а после помойте привычным способом. От грязи не останется и следа.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как с помощью соли и соды очистить ковер от пыли и грязи.