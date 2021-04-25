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Рано или поздно перед заядлыми садоводами встает вопрос:
можно ли разместить огурцы, томаты и перцы в одной теплице. Огородники наслышаны,
что эти культуры требуют определенных условий, противоречащих друг другу.
Однако застраивать небольшой участок теплицами для многих не представляется возможным,
да и с финансовой точки зрения получается весьма затратно.
При этом основной аргумент противников сажать эти культуры вместе заключается в том, что все три овоща требуют разные прикормки, режим полива и температуру. Так, помидоры и перцы предпочитают сухой воздух. При этом перцам нужны более высокие температуры. А вот огурчики нуждаются во влажном воздухе.
Впрочем, опытные дачники заверяют, что при большом желании все три растения можно высадить в одной теплице. Для этого нужно придерживаться простых правил.
Как посадить в одной теплице огурцы, помидоры и перцы
В рамках теплицы эти овощи должны располагаться на разных грядках. Можно сделать три гряды – справа, слева и по центру.
Перцы, как самые теплолюбивые овощи, нужно размещать на южной стороне. Так они будут обеспечены солнцем и сухим микроклиматом.
Центральную грядку займут томаты. Такое место расположения обеспечит их необходимым проветриванием.
А вот отличное место для огурчиков – северная грядка. Там испарение влаги будет наименьшим, а значит огурцы станут активно расти в благоприятной для них атмосфере.
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