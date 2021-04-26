У властей была версия, что причина ЧП - теракт

35 лет назад – 26 апреля 1986 г. случилась катастрофа на Чернобыльской АЭС. Оказалось, что версия о теракте приходила в головы властям СССР. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук. В то время он был начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

Ткачук поведал, что следователи тщательно изучали каждую деталь и свидетельские показания о необычных явлениях, которые могли бы указать на вмешательство людей. Также рассматривалась история строительства АЭС. Выяснилось, что по разным каналам в Москву отправлялись данные о нарушениях при возведении станции. Версия, что ЧП произошло из-за последствий этих нарушений, тоже не исключалась.

В итоге расследование пришло к выводу, что всему виной – человеческий фактор, решения сотрудников четвертого энергоблока, которые привели к взрыву, передает "Общественная службы новостей".

Экс-сотрудник КГБ также поведал, что документы, которые некогда были засекреченными, указывают на то, что на АЭС была плохая дисциплина. Работники полагали, что ничего страшного произойти в принципе не может.

Вскоре после аварии иностранные разведки пытались выведать подробности катастрофы. Агенты хотели знать, какие защитные меры нужны в атомной энергетике, что знать при создании ядерного вооружения. Также им были интересны вопросы, как действует армия, медицина СССР в случаях ЧП. Кадровые сотрудники западных спецслужб, притворяясь учеными и журналистами пытались прорваться в Чернобыльскую зону. Как добавил Ткачук в разговоре с РИА "Новости", перед ними стояла задача не упустить ни одного шпиона. Что правоохранителям и удалось сделать.