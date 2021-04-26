Для Путина сшили единственный в мире на 100% российский спортивный костюм

Для Путина сшили единственный в мире на 100% российский спортивный костюм
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одежда скроена по индивидуальным меркам президента

Для Владимира Путина сшит единственный в мире спортивный костюм. Его создал основатель "Портновской мануфактуры "Shishkin" Дмитрий Шишкин, о чем сам и сообщил.

По его словам, за основу был взят размер L. При этом одежда скроена строго по индивидуальным меркам президента. В цветах спортивного костюма преобладает черный. Но есть и серые, белые, красные акценты, отметил предприниматель. Из тканей были выбраны только отечественные. "Почти на 100% made in Russia", – заявил бизнесмен журналисту РИА "Новости".

В основе – хлопок и шерсть российского производства. Небольшие синтетические добавки имеются, но в целом все материалы натуральные, передает слова Шишкина "Свободная пресса"

Глава "Портновской мануфактуры" предлагал президенту сшить комплект спортивной одежды коллекции Putin Team в начале лета прошлого года на совещании, посвященном ситуации в легкой промышленности. Глава государства благосклонно отнесся к его инициативе.

До этого стало известно о том, что из одежды предпочитает носить Владимир Путин. Он не гонится за модой, спокойно надевает одинаковые костюмы и рубашки похожих цветов, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в петербургском ателье раскрыли тайну создания дубленки президента, в которой он ездил в тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу. Пошив такой же одежды может обойтись в сумму от 150 до 170 тыс. рублей. Больше всего стоит материл, в ателье за работу попросят 65 тыс. рублей.

До этого стало известно о любимом блюде Путина. Рецептом поделилась бывшая жена президента. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость217797
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Попытка покушения на президента Белоруссии — не какой-то фейк, а очень серьёзный «звонок». И не только для Лукашенко, а для всех нас. Сценарий, который отрабатывался в Белоруссии, наверняка попытаются реализовать и в России. Поэтому нужно к этому относиться серьёзно и не смотреть на мир через розовые очки. На 9 что-то может произойти.
Гость217797
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Есть информация инсайдерская, например, от наших спецслужб, что попытки покушения на жизнь главы РФ уже были во время его зарубежных турне. Информация курсирует в компетентных органах, со ссылкой на конкретные источники, что было, по меньшей мере, если говорить о действиях западных спецслужб, как минимум, две попытки, с использованием высоких технологий, физического воздействия на жизнь и здоровье нашего президента.
Гость217797
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Ну, все эти схемы давно и хорошо известны… Поэтому, когда, например, на Украине готовился сценарий Майдана, он готовился сразу в двух форматах. То есть, с одной стороны, оппозиция готовила улицу, готовились боевики. Но, с другой стороны, был и внутренний заговор против президента страны внутри госаппарата и силовых структур.
Гость217797
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Свержение с последующим убийством царя Николая II, кто организовал? Разве не Британская империя? Вот вам убийство первого лица. А разве убийство Павла I не Британская империя организовала? Вот вам убийство первого лица. Очень тёмная история со смертью Александра III. И опять-таки в ней очень сильно торчат уши всё той же Британской империи. А сейчас её продолжательницей выступают США. Так что даже смешно говорить о том, что раз Россия — великая держава, то нас это не касается.
Гость217797
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Байден санкционировал покушение на Путина!Одно из наиболее важных, я бы даже сказал, опасных событий последних дней — это не российско-чешский дипломатический кризис, не новые санкции и даже не Федеральное послание Владимира Путина. Это провал попытки государственного переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко.Потому что в Белоруссии обкатывался тот сценарий, который намерены разыграть осенью в России на фоне выборов в Госдуму.
Россия - Русь
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Шаман
Да не надо ему новых костюмов, ему осталось года полтора два, пусть донашивает то, что есть.
Он вежливый РУССКИЙ, тебя вперед пропустит ...
Шаман
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Да не надо ему новых костюмов, ему осталось года полтора два, пусть донашивает то, что есть.
игорь
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Гость209797
Да ладно тебе хочется еще одного Горбатого?
Там вон проталкивают уже Медведева, при нем Россия в ООН промолчала заткнув язык в одно место и Сирии не стало, Каддафи западные спецназовцы одетые одежды местных дружненько так на штыках его подняли вверх и отправили видео Хилари Клинтон которая пришла в восторг.
Ну а от России он отколол кусок морских северных угодий в сотни миллионов километровв подарок норвежцам, еще много бы чего подарил, но Путин его остановил.
Он ходит кругом с Эпплом и Йпадом, личным подарком, видимо ЦРУ США, они все слышат, все видят, даже если там батарейка сдохла.
сравнение некорректное
и по единственной ОДНОЙ причине
все мы смертны
он умрет будет и после него другой горбачев
значит все таки проблема не в том чтобы кто то был один раз и навсегда - верно?
Гость209797
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игорь
люди ждут его отставки
Да ладно тебе хочется еще одного Горбатого?
Там вон проталкивают уже Медведева, при нем Россия в ООН промолчала заткнув язык в одно место и Сирии не стало, Каддафи западные спецназовцы одетые одежды местных дружненько так на штыках его подняли вверх и отправили видео Хилари Клинтон которая пришла в восторг.
Ну а от России он отколол кусок морских северных угодий в сотни миллионов километровв подарок норвежцам, еще много бы чего подарил, но Путин его остановил.
Он ходит кругом с Эпплом и Йпадом, личным подарком, видимо ЦРУ США, они все слышат, все видят, даже если там батарейка сдохла.
Гость209797
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Почти 100%???????
Это сколько 75, 76,77,78,79,80, ..................98,99%????????
Странные какие данные, хлопок российский, .....??????
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