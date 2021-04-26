Одежда скроена по индивидуальным меркам президента

Для Владимира Путина сшит единственный в мире спортивный костюм. Его создал основатель "Портновской мануфактуры "Shishkin" Дмитрий Шишкин, о чем сам и сообщил.

По его словам, за основу был взят размер L. При этом одежда скроена строго по индивидуальным меркам президента. В цветах спортивного костюма преобладает черный. Но есть и серые, белые, красные акценты, отметил предприниматель. Из тканей были выбраны только отечественные. "Почти на 100% made in Russia", – заявил бизнесмен журналисту РИА "Новости".

В основе – хлопок и шерсть российского производства. Небольшие синтетические добавки имеются, но в целом все материалы натуральные, передает слова Шишкина "Свободная пресса".

Глава "Портновской мануфактуры" предлагал президенту сшить комплект спортивной одежды коллекции Putin Team в начале лета прошлого года на совещании, посвященном ситуации в легкой промышленности. Глава государства благосклонно отнесся к его инициативе.

До этого стало известно о том, что из одежды предпочитает носить Владимир Путин. Он не гонится за модой, спокойно надевает одинаковые костюмы и рубашки похожих цветов, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в петербургском ателье раскрыли тайну создания дубленки президента, в которой он ездил в тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу. Пошив такой же одежды может обойтись в сумму от 150 до 170 тыс. рублей. Больше всего стоит материл, в ателье за работу попросят 65 тыс. рублей.

До этого стало известно о любимом блюде Путина. Рецептом поделилась бывшая жена президента.